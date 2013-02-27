دیدارهای چهره به چهره باعث تحکیم رابطه مردم و مسئولان فرون آباد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار چهره به چهره شهردار فرون آباد با شهروندان صبح چهارشنبه با هدف بررسی و رسیدگی به مشكلات و درخواست های مردمی و شنیدن نقطه نظرات شهروندان در امورات شهری برگزار شد.

علی بندعلیان در ابتدای این دیدار گفت: آنچه در ملاقاتهای مردمی با خدمتگزاران خود اهمیت دارد، بازگویی مشکلات از زبان مراجعان و یافتن راه حل مناسب است که راهنماییهای لازم صورت می ‌گیرد.

وی با بیان اینکه دیدارهای چهره به چهره در فرون آباد، باعث تحکیم رابطه مردم و مسئولان شده است، افزود: ممکن است در نشستهای رسمی بسیاری از مسائل و مشکلات مردم به مسئولان منتقل نشود و اطرافیان ممکن است به درستی این مسائل را مطرح نکنند از این رو دیدارهای چهره به چهره بسیار لازم و ضروری است و این دیدار‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

این مدیر شهری بیان داشت: ارتباط مستقیم با مردم به ‌ویژه ارتباط مسئولان و متولیان امور از دستورات اسلام است که حضرت علی (ع) نیز در فرمان خود به مالک اشتر ایشان را موظف به این ارتباط می‌ کند.

مدیریت شهری فرون آباد با تمام توان و قانونمداری در راستای رفع مشکلات شهروندان می کوشد

وی اضافه کرد: مدیریت شهری فرون آباد با تمام توان و اخلاص و قانونمداری در راستای رفع مشکلات شهروندان می کوشد و به یاری خداوند متعال و مشارکت شهروندان با اجرای عملیاتهای عمرانی و خدماتی و رفاهی در مناطق محروم شهر گام بلندی در راستای عدالت محوری در اختصاص امکانات برمی داریم .

گفتنی است، در این دیدار اقشار مختلف شهر فرون آباد مشكلات خود در ارتباط با مسائل مختلف در فضای كاملاً صمیمی مطرح كردند.

لازم به ذکر است، در این دیدار چهره به چهره مردمی که با حضور تعدادی از مسئولان واحدهای شهرداری برگزار شد به مشکلات بیش از 34 نفر از شهروندان رسیدگی شد.