دیدار چهره به چهره فرماندار عسلویه با شهروندان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای طرح سه‌شنبه‌های مردمی و با هدف تقویت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، برنامه ملاقات عمومی فرماندار شهرستان عسلویه برگزار شد تا شهروندان در فضایی صمیمی و بی واسطه، مسائل و مشکلات خود را با فرماندار مطرح کنند.

در این دیدار، مراجعان ضمن بیان دغدغه‌ها، مطالبات و مشکلات خود، با همفکری و راهنمایی مدیر ارشد دولت در شهرستان، به بررسی راهکارهای اجرایی و چاره‌جویی مسائل پرداختند.

برنامه سه‌شنبه‌های مردمی با هدف تقویت ارتباط مستقیم مردم با مسئولان، تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها و افزایش رضایتمندی شهروندان به صورت مستمر در فرمانداری عسلویه برگزار می‌شود.

گفتنی است دیدار مردمی فرماندار عسلویه روزهای سه شنبه ساعت ۸ الی ۱۲ برگزار می‌گردد.