9000 هزار راس دام در بم علیه تب برفکی مایه کوبی می شوند

مسعود اسدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله سوم مایه کوبی دام های سنگین بم علیه تب برفکی از اول اسفند ماه سال جاری با همکاری بخش خصوصی و نظارت مستقیم شبکه دامپزشکی آغاز شده و تا پایان اسفند ماه ادامه دارد.

وی افزود: در طی این فاز 9 هزار راس دام سنگین شهرستان بم بر علیه بیماری تب برفکی مایه کوبی می شوند.

این مسئول یادآور شد: مایه کوبی جمعیت دام سبک شهرستان بر علیه بیماری تب برفکی از اول بهمن ماه سال جاری آغاز شد که 79 هزار راس دام سبک به صورت رایگان تحت پوشش مایه کوبی تب برفکی قرار گرفتند.

اسدی پور در ادامه گفت: بیماری تب برفکی با علایمی مانند لنگش، ایجاد جراحات در دهان و سم، ریزش بزاق از دهان همراه است.

وی از دامداران خواست در صورت مشاهده چنین علایمی در دام های خود مراتب را به شبکه دامپزشکی بم گزارش دهند.

