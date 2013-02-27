مراسم بزرگداشت رحلت آیت الله خوشوقت در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت در گذشت عالم جلیل القدر آیت الله عزیز الله خوشوقت ظهر چهارشنبه مراسمی بزرگداشتی از سوی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین با حضور گروههای مختلف مردم ، طلبا و روحانیون و مدیران مدارس حوزه های علمیه و مسئولان استان در سالن اجتماعات مسجدالنبی قزوین برگزار شد.



در این مراسم حجت الاسلام محمد علی برکتین از شاگردان آیت الله خوشوقت با اشاره به ابعاد شخصیتی این عالم بزرگوار اظهارداشت: این عالم روحانی بسیار مردم دار بود و به سوال شاگردان با روحیه مثال زدنی پاسخ می داد و آنها را اقناع می کرد.



برکتین افزود: آیت الله خوشوقت عارفی سالک و برجسته با تفکرات ناب دینی و معرفتی بالا بود که با تدریس در حوزه های دینی طلاب را با معارف اسلامی آشنا و آنها را به تقوی و داشتن بصیرت توصیه می کرد.



شاگرد آیت الله خوشوقت تصریح کرد: دوری از گناهان و تمسک به آموزه های دینی و اسلامی از توصیه های مرحوم خوشوقت بود و همواره خود و دیگران را به رعایت اخلاق و آداب اسلامی توصیه می کرد.



حجت الاسلام برکتین یادآورشد: توجه به محرومان و نیازمندان، اخلاقی وارسته، بصیرت، اخلاق اسلامی و توجه به نماز اول وقت از جمله ویژگی های آیت الله خوشوقت بود که باید مورد توجه و الگوی دیگران قرار گیرد.



وی تبعیت پذیری از ولایت فقیه را از دیگر خصوصیات اخلاقی آن مرحوم دانست و گفت: ایشان در همه حال و در مجالس درس و بحث مردم را به تبعیت از ولایت تصویه می کردند و اعتقاد داشتند که اطاعت از خدا و اولیاء الهی و حرکت در مسیر ولایت موجب کمال و موفقیت در امور و رسیدن به سعادت می شود.



این روحانی بیان کرد: در کشور ما بزرگوارانی چون آیت الله بهجت و گلپایگانی در ترویج احکام دینی نقش مهمی ایفا کردند و امروز همه وظیفه داریم قدردان خدمات علما باشیم و یادشان را گرامی داریم.





















