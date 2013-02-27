حجت‌الاسلام محمد جعفر یوسفیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رعایت حقوق افراد در تمام زمینه‌ها به صورت عموم مورد تاکید و سفارش اسلام است و رعایت حقوق مصرف کننده نیز جایگاه ویژه‌ای دارد که با اموری مانند بازار و اقتصاد ارتباط دارد.

معاون فرهنگی تبلیغی جامعه الزهرا، يکى از ويژگي‌هاى بازار اسلامى را اخلاقى بودن بازار عنوان کرد و افزود: به طور کلى، اسلام به عامل روحى و معنوى براى رسيدن به اهداف خود توجه زيادى دارد، از اين رو براى وصول به اهداف اساسى اسلام به عامل اخلاق همانند ابزار سياست‌گذارى توجه می‌شود.

حجت‌الاسلام یوسفیان با بيان اينكه بازار يکى از نهادهاى اصلى نظام اقتصادى اسلام است اظهار کرد: از ويژگي‌هاى عمده بازار اسلامى مى‌توان به آزادى ورود و خروج، تبادل صحيح اطلاعات، محدوديت تبانى و سازش براى تعيين قيمت‌ها، محدود بودن سود، عدم انحصار خريد و فروش، رقابت همراه با تعاون و اخلاقى بودن بازار اشاره کرد.

معاون فرهنگی تبلیغی جامعه الزهرا گفت: با توجه به ويژگي‌هاى بازار اسلامى، اخلاق عامل اصلى و موثر براى کنترل بازار است.

حجت‌الاسلام یوسفیان اضافه کرد: عامل اخلاق و ايمان مبادله‌کنندگان موجب مى‌شود که تقاضا و عرضه کالاها و خدمات مطابق با مصالح واقعى جامعه باشد.

وی بیان کرد: زمانی که مصرف کننده برای خرید کالای مورد نیاز خود مراجعه می‌کند، فروشنده هر چه می‌تواند باید حقوق مصرف کننده را رعایت بکند در این صورت مشکلات زندگی اجتماعی برطرف و گره‌ها باز می‌شود و این فرد محبوب خدا است.

معاون فرهنگی تبلیغی جامعه الزهرا با بیان اینکه تاريخ مسلمانان نشان می‌دهد که دولت‌هاى اسلامى به بازار و مکانيسم تعيين قيمت‌ها توجه ويژه‌اى داشته‌اند، اظهار کرد: بازار، ويژگي‌ها و کارکرد مخصوص به خود را دارد، بازار اسلامى بر نوعى رقابت سالم مبتنى است.

حجت‌ا‌لاسلام یوسفیان ادامه داد: عرضه کنندگان کالاها و خدمات در يک چارچوب کلى، که توسط چارچوب عمومى نظام اقتصادى اسلام ترسيم شده است، در نظارت و کنترل دو عامل درونى و بيرونى، يعنى دولت و وجدان اخلاقى، به رقابت مى پردازند، اين رقابت با نوعى تعاون و همکارى نيز همراه است.

به گفته وی، بازار رقابت سالم داراى ويژگي‌هاى مهمى است، اين ويژگي‌ها عبارت از آزادى ورود و خروج، لزوم تبادل اطلاعات، محدوديت تبانى، محدوديت سود، جلوگيرى از انحصار، اخلاقى بودن و رقابت توام با تعاون هستند.

معاون فرهنگی تبلیغی جامعه الزهرا در ادامه عنوان کرد: عامل ايمان، معنويت، وجود عواطف و احساسات ناشى از مفاهيم خاص اسلامى، همچون اخوت همگانى، ضامن تحقق اهداف نظام اقتصادى است.

حجت‌الاسلام یوسفیان افزود: در زمان پيامبر (ص) چون روح حاکم بر بازار به تقوى، ورع و زهد بسيار نزديک بود، فعاليت‌هاى اقتصادى از قناعت و کرامت عمومى حکايت مى‌کرد، اين عامل اگر چه در ادوار خلافت به تدريج ضعيف‌تر شده، ولى نظام بازار همواره مورد اثر از اخلاق بوده است.

وی در پایان گفت: برکات بسیاری هم برای فرد نازل می‌شود، زمانی فرد تصور می‌کند که سود کمی در معامله نصیب او شده است اما این سود کم تاثیرگذار است.

