بازتاب مذاکرات هسته ای ایران در قزاقستان/ نشست سازنده و مفید بود

خبرگزاری فرانسه بدون در نظر گرفتن پیشرفت در جریان مذاکرات هسته ای ایران در آلماتی اعلام کرد قرار است که دور بعدی مذاکرات در روزهای 17 و 18 مارس در استانبول و پس از آن در آوریل برگزار شود.

این گزارش درحالیست که گروه 1+5 مذاکرات قزاستان را سازنده توصیف کرده و ایران آن را گامی مهم برای حل برنامه هسته ای دانسته است.

کشورهای غربی پیشنهاد کرده‌ اند که ایران در ازای کاهش تحریم‌ها، در برنامه هسته ای خود عقب نشینی کند و سخنگوی اشتون تاکید کرده که این مسئله به ایران بستگی دارد که به پیشنهادات چه پاسخ بدهد.

روزنامه نیویوزک تایمز در گزارشی با اشاره به مذاکرات دو روزه در قزاقستان اعلام کرد که گروه 1+5 و ایران موافقت خود را برای ادامه مذاکرات هسته ای اعلام کرده اند.

آسوشیتد پرس نیز با اشاره به پایان مذاکرات هسته ایران و گروه 1+5 نوشت: قرار است که قدرتهای غربی و مقامات ایرانی بار دیگر برای گفتگو درباره برنامه هسته ای این کشور گردهم آیند.

دویچه وله نیز با اشاره به حصول پیشرفت ناچیز در مذاکرات هسته ای قزاقستان به اظهارات کاترین اشتون درباره امیدواری غرب برای پاسخ مثبت ایران به بسته پیشنهادی این کشور پرداخت.

ترکیش ویکلی نیز در گزارشی نوشت: دو روز مذاکرات هسته ای در قزاقستان، بدون حصول پیشرفت پایان یافت و قدرتهای غربی و ایران در جریان مذاکرات هسته ای موافقت خود را برای ادامه مذاکرات هسته ای اعلام کردند.

سی ان ان نیز در گزارشی به بیانیه مشترک اشتون و سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران درباره دیدار کارشناسان فنی در استانبول ترکیه در روز 18 مارس پرداخت.

این رسانه آمریکایی در ادامه نوشت: نمایندگان سیاسی نیز پس از این دیدار در روز 5 آوریل در قزاقستان گردهم می آیند.

خبرگزاری بی بی سی نیز به اظهارات جلیلی پرداخت و نوشت: نشست قزاقستان قدمی مثبت در مذاکرات هسته ای غرب با ایران بود.

گلوبال پست نیز به نقل از مقامات غربی و ایرانی نوشت: دو روز مذاکرات ایران و قدرتهای غربی در قزاقستان، که با هدف حل برنامه هسته ای ایران صورت گرفت، امروز چهارشنبه به نتیجه رسید و شاهد پیشرفت در جریان مذاکرات بودیم.

صدای روسیه نیز به مصاحبه سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه با اینترفکس پرداخت و نشست آلماتی را مفید خواند.

العربیه نیز در ادامه جوسازی ها علیه برنامه هسته ای ایران تنها به معرفی لایحه نمایندگان آمریکایی درباره افزایش تحریم های اقتصادی علیه ایران و وادار کردن چین برای کاهش خرید نفت از این کشور پرداخت و هیچ گونه اشاره ای به پیشرفت مذاکرات هسته ای نکرد.

رادیو ملی آمریکا نیز از ادامه مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 در آلماتی در آوریل خبر داد و در عین حال نوشت: هیچ پیشرفت چشمگیری در جریان مذاکرات حاصل نشد.

خبرگزاری پی تی آی نیز گزارشی را تحت عنوان "ازسرگیری دومین روز مذاکرات هسته ای ایران و غرب در قزاقستان" منتشر کرد و به اظهارات مقامات ایرانی و غربی در این نشست پرداخت.