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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۳۲

صالحی در پاسخ به رویترز:

به نتایج مذاکرات هسته ای خوش بین هستم

به نتایج مذاکرات هسته ای خوش بین هستم

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به وین رفته است، در خصوص دستیابی گروه 1+5 و ایران به توافق در مذاکرات هسته ای ابراز امیدواری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "علی اکبر صالحی" وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به منظور شركت در نشست جهانی ائتلاف تمدنهای سازمان ملل متحد به وين سفر كرده است، در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری رویترز در واکنش به مذاکرات ایران و گروه 1+5 در قزاقستان که امروز پایان یافت، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات هسته ای به نتیجه مثبت منجر شود.

صالحی در پاسخ به این سوال خبرنگار رویترز که تا چه حدی در خصوص دستیابی ایران و گروه 1+5 به توافق اطمینان دارد؟ گفت: خیلی مطمئن هستم.

خاطر نشان می شود مذاکرات ایران و گروه 1+5 در آلماتی قزاقستان با توافق طرفین درباره برگزاری دور بعدی مذاکرات کارشناسی در استانبول ترکیه و همچنین مذاکرات بعدی در قزاقستان به پایان رسید.

کد مطلب 2007980

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