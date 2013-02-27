نقاط حادثه خیز جاده های اصفهان آشکار سازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی نیکبخت با بیان اینکه نقاط حادثه خیز جاده های استان اصفهان برای امنیت بخشی بیشتر مسافران آشکارسازی می شود، اظهار کرد: از 25 اسفند تا 15 فروردین طرح ویژه نوروزی پلیس راه در جاده های استان اجرا می شود.

وی با بیان اینکه در این طرح حضور نیروهای پلیس راه در جاده ها و نقاط حادثه خیز استان به دو برابر افزایش می یابد، ادامه داد: هدف از حضور نیروهای پلیس راه در جاده ها تنها اعمال قانون و جریمه نیست.

رئیس پلیس راه استان اصفهان بیان داشت: آشکار سازی نقاط حادثه خیز و ارائه هشدار به رانندگان مهمترین هدف اجرای طرح نوروزی پلیس راه است.

وی یکی از دلایل اصلی بروز حوادث در جاده های استان را خستگی و خواب آلودگی اعلام کرد.

نیکبخت بر رعایت مقررات ایمنی از سوی رانندگان و بستن کمربند ایمنی توسط تمام سرنشینان تاکید کرد و گفت: آمارها نشان می دهد که در سال های اخیر بستن کمربند ایمنی به میزان 75 درصد از فوت رانندگان و سرنشینان در حوادث جاده ای جلوگیری کرده است.