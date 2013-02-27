احمدی نژاد از رییس جمهور پاکستان در نهاد ریاست جمهوری استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدي‌نژاد بعد از ظهر امروز چهارشنبه در محل ساختمان قرمز رياست جمهوري، از رييس جمهور پاكستان استقبال كرد.



روساي جمهور ايران و پاكستان قرار است در ديدار دوجانبه با يكديگر در خصوص مسايل و موضوعات گوناگون بين‌المللي و منطقه‌اي بحث و تبادل نظر كرده و راهكارهاي توسعه مناسبات همه جانبه دو كشور را مورد بررسي قرار دهند.