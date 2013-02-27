احمدی نژاد از رییس جمهور پاکستان در نهاد ریاست جمهوری استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدينژاد بعد از ظهر امروز چهارشنبه در محل ساختمان قرمز رياست جمهوري، از رييس جمهور پاكستان استقبال كرد.
روساي جمهور ايران و پاكستان قرار است در ديدار دوجانبه با يكديگر در خصوص مسايل و موضوعات گوناگون بينالمللي و منطقهاي بحث و تبادل نظر كرده و راهكارهاي توسعه مناسبات همه جانبه دو كشور را مورد بررسي قرار دهند.
آصف علي زرداري كه به منظور انجام سفري دو روزه و ديدار با مقامات بلند پايه كشورمان، به تهران سفر كرده، در نهاد رياست جمهوري مورد استقبال رييس جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدينژاد بعد از ظهر امروز چهارشنبه در محل ساختمان قرمز رياست جمهوري، از رييس جمهور پاكستان استقبال كرد.
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