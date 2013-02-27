وزیر دفاع جدید آمریکا سوگند یاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "چاک هیگل" کهنه سرباز جنگ ویتنام به عنوان رئیس جدید پنتاگون آغاز به کار کرد. بر این اساس مراسم ادای سوگند وزیر دفاع جدید آمریکا ساعتی پیش پشت درهای بسته برگزار شد.

هیگل پس از بحث های فراوان بین سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات، سرانجام توانست تایید سنا برای عهده داری وزارت دفاع را با به دست آوردن رای تنها چهار سناتور جمهوریخواه کسب کند.

وی قرار است در ساعت 10:30 به وقت محلی با حضور در پنتاگون برای کارکنان وزارت دفاع آمریکا سخنرانی کند.

گفتنی است جممهوریخواهان آمریکا به دلیل سابقه هیگل در مخالفت با تحریم های ایران و همچنین نگاه مثبت وی به گروه های مقاومت از جمله حماس، مخالفت زیادی با انتخاب وی به عنوان وزیر دفاع داشتند.