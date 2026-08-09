رسالت روشنگری؛ مجاهدت سنگین تبیین در عصر تاریکِ تحریف

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - راضیه سالاری: ۱۷ مرداد، در تقویم جمهوری اسلامی ایران، روز پاسداشت مقام والای خبرنگارانی است که در مسیر دشوار اطلاع‌رسانی، لحظه‌ای از پای ننشسته‌اند. این روز، فرصتی است برای تجلیل از پیام‌آورانی که در آوردگاه پیچیده رسانه‌های امروز، با تکیه بر اخلاق حرفه‌ای، به وظیفه خطیر خود در قبال جامعه عمل می‌کنند.



خبرنگاران، به‌عنوان چشم‌ها و گوش‌های بیدار جامعه، نقشی بی‌بدیل در شفاف‌سازی، نظارت بر قدرت و تحقق یک دموکراسی کارآمد ایفا می‌کنند، از سوی دیگر، مجاهدت آنان در عرصه بین‌الملل نیز در روشنگری افکار عمومی و پاسداشت حقیقت در برابر جریان‌های رسانه‌ای معاند، درسی بزرگ از ایثار و تعهد است . بی‌گمان، رسالت سنگین اصحاب رسانه در تبیین واقعیت‌ها و مقابله با جنگ شناختی دشمنان، آنان را به سربازان خط مقدم جهاد تبیین تبدیل کرده است که با نثار جان و مال خود، پرچم آگاهی‌بخشی را بر دوش می‌کشند.



امام جمعه بندرخمیر: رسالت خبرنگاری فراتر از شاخص‌های مادی است



حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی گفت: خبرنگاری یک عشق، یک رسالت و برآمده از تعهد برای روایت صحیح تاریخ است و با شاخص‌های مادی قابل جبران نیست.



امام جمعه بندرخمیر، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تبریک روز خبرنگار به تمامی مجاهدان عرصه رسانه و بصیرت‌افزایی، اظهار داشت: خبرنگاری یک مسئولیت از جنس کارهای معمولی و مادی نیست که با شاخص‌های مادی قابل جبران باشد؛ خبرنگاری یک عشق، یک رسالت و برآمده از تعهد برای روایت صحیح تاریخ و حوادث ماندگار است.



وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار در طول عمر با برکت انقلاب اسلامی، افزود: آنچه امروز به عنوان سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه افق اندیشه انقلابی و دینی و در حوزه مسائل مربوط به اقتدار کشور مشاهده می‌شود، حاصل مجاهدت‌های عده‌ای است که سعی در ثبت حوادث و شاخص‌سازی خبری داشته‌اند .



امام جمعه بندرخمیر با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن، به ویژه در حوزه نرم‌افزار و ادراک عمومی، تصریح کرد: امروز در جنگ ترکیبی دشمن، بخش زیادی از سرمایه‌گذاری او نسبت به نقل روایت‌ها و همراهی‌های فهمی آحاد مردم قرار داده شده است؛ آنچه مربوط به قوه تحلیل عمومی مردم و حتی مسئولین و تصمیم‌سازان است، به محتوا و خوراک تأمین‌شده از واقعیت میدانی بستگی دارد که جامعه خبرنگاری منتقل می‌کند .



صالحی با تأکید بر اینکه جامعه جایگاه و شأن خبرنگار را به درستی درک نکرده است، خاطرنشان کرد: ما به خوبی شاید جایگاه و منزلت یک خبرنگار را درک نکردیم و این نکته بسیار ارزشمندی است که در روزهای اخیر و در جنگ جاری، که شهدای گرانقدری را تقدیم این راه کردیم، می‌توانیم ارزش کار خبری را در این رسالت مشاهده کنیم که چقدر نقل یک روایت در جامعه می‌تواند امیدبخش باشد یا برعکس، ناامیدی و اختلاف را به سرسازی کند.



وی با اشاره به اهمیت انتقال روایت‌های میدانی، یادآور شد: وقتی بعد از مجاهدت مردم غزه، دیداری با رهبر شهید شکل گرفت، یکی از نکاتی که مورد تأکید امام شهید قرار گرفت، مسئله انتشار و انتقال مظلومیت مردم غزه بود. امروز هم در جنگ جاری، آنچه می‌تواند به عنوان سند مظلومیت به عالم منعکس شود، متکی به اراده و همت جامعه خبرنگاری است .



امام جمعه بندرخمیر در پایان با اشاره به اینکه پازل دشمن در کنار جنگ نظامی، بر نقل روایت‌ها متمرکز است، اظهار امیدواری کرد که خدای رحمان به همه عزیزان در عرصه رسانه توفیق عنایت کند و نتیجه از خودگذشتگی جامعه خبرنگاری، بیش از پیش بصیرت را در جامعه توسعه دهد و انقلاب اسلامی را ثابت‌قدم بدارد.



خبرنگاران «سپر دفاعی» و «جبهه عملیاتی» در جنگ روایت‌ها هستند





امام جمعه سیریک در گفت‌وگو با مهر تأکید کرد: رسالت خبرنگار در شرایط جنگی و تنش‌های فرامرزی از یک شغل به یک «ضرورت امنیتی و استراتژیک» تبدیل می‌شود.



حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری، امام جمعه شهرستان سیریک، در آستانه روز خبرنگار، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فضای حساس و ملتهب سیاسی و جغرافیایی کشور، تحلیل نقش رسانه را فراتر از یک بحث تئوریک دانست و آن را به عنوان یک «ضرورت امنیتی و استراتژیک» برای کشور توصیف کرد.



امام جمعه سیریک با تأکید بر اینکه رسانه در شرایط جنگی از یک «ناشر خبر» به یک «جبهه عملیاتی» تغییر ماهیت می‌دهد، به تشریح اهمیت آن در چهار محور اصلی پرداخت.



اول؛ مدیریت افکار عمومی و مقابله با جنگ روانی



حجت‌الاسلام سالاری با اشاره به سخن رهبر شهید که «قتلگاه جوانان» را در نبرد ذهن‌ها توصیف کرده‌اند، تصریح کرد: امروز نبرد بزرگ‌تر در «ذهن‌ها» رخ می‌دهد و رسانه‌ها وظیفه دارند با ارائه اخبار دقیق، از گسترش وحشت و شایعات که به اندازه بمب در سلامت روانی جامعه تأثیر می‌گذارد، جلوگیری کنند. وی با اشاره به پروپاگاندای دشمن در قالب اخبار جعلی بر نقش «سپر دفاعی» رسانه‌های ملی برای جایگزینی روایت حقیقت به جای روایت دروغ تأکید کرد.



دوم؛ ابزار «پایداری ملی» و «انسجام اجتماعی»



وی اضافه کرد: جامعه در شرایط بحرانی به «مرکز ثقل» واحدی برای اخبار و اطلاعات نیاز دارد و رسانه می‌تواند با بازتاب ایستادگی مردم و نیروهای مسلح، حس همبستگی و اتحاد ملی را به عنوان مهم‌ترین عامل بازدارندگی تقویت کند. امام جمعه سیریک همچنین حفظ ارتباط عاطفی و اطلاعاتی بین جبهه و پشت جبهه را یکی از رسالت‌های مهم رسانه‌ها برشمرد تا هیچ‌کدام دچار احساس تنهایی و بی‌یاوری نشوند.



سوم؛ نقش استراتژیک در «جنگ اطلاعاتی»



حجت‌الاسلام سالاری با اشاره به اینکه در شرایط جنگی، سرعت و دقت اطلاعات مرز میان مرگ و زندگی است، گفت: رسانه باید با اطلاع‌رسانی مدیریت بحران، مسیرهای امن و دستورالعمل‌های حفاظتی را به سرعت به مردم برساند. وی همچنین بر رعایت «امنیت اطلاعاتی» توسط خبرنگاران تأکید کرد و از آنان خواست از انتشار تصاویر و اخباری که ممکن است موقعیت نیروهای نظامی یا زیرساخت‌های حساس را فاش کند، خودداری کنند.



چهارم؛ بازسازی روایت در «جنگ روایت‌ها»



خطیب جمعه سیریک خاطرنشان کرد: جنگ امروز تنها محدود به میدان‌های فیزیکی نیست، بلکه جنگی تمام‌عیار برای «حق و باطل» در افکار عمومی جهانی است. وی با تأکید بر برون‌مرزی بودن فعالیت رسانه‌های ملی، تصریح کرد: در شرایط جنگی، رسانه‌های کشور باید با زبان‌های مختلف، روایت واقعی از وضعیت کشور و اقدامات دفاعی آن را به جهان ارائه دهند تا از انزوای دیپلماتیک و تحلیل‌های نادرست جهانی جلوگیری شود.



امام جمعه سیریک در پایان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار، به ویژه شهید محمود صارمی، خاطرنشان کرد: خبرنگاری در زمان صلح، شغل دشواری است، اما خبرنگاری در زمان جنگ، یک «رسالت قهرمانانه» و از جنس روایت‌های مرتضی آوینی است. خبرنگار با قلم و دوربین خود، در خط مقدم دفاع از حاکمیت ملی قرار دارد و «حافظه تاریخی» ملت را در سخت‌ترین لحظات ثبت می‌کند. وی به تمامی کسانی که با شجاعت و مسئولیت‌پذیری، میان هیاهوی اخبار جعلی به دنبال حقیقت هستند، درود گفت و افزود: «شما صدای حقیقت در میان غوغای دروغ هستید.»

جنگ روایتها؛ میدان چهارم نبرد/ خبرنگاران، سربازان خط مقدم جبهه شناختی

مختار رحیمی، پیشکسوت رسانه و سرپرست بسیج رسانه شهرستان سیریک با اشاره به تجارب جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، بر لزوم توجه راهبردی به چهار جبهه میدان، خیابان، مذاکره و به‌ویژه رسانه در جنگ‌های ترکیبی امروز تأکید کرد و گفت: امروزه رسانه و فضای مجازی دیگر فقط یک ابزار خبری نیست، بلکه خودش صحنه نبرد است و خبرنگاران سربازان این نبرد هستند.

مختار رحیمی، خبرنگار پیشکسوت و سرپرست بسیج رسانه شهرستان سیریک در تحلیل تحولات راهبردی منطقه با اشاره به اهمیت جنگ روایت‌ها، اظهار داشت: نباید نسبت به جنگ افکار عمومی غافل ماند. نگاه من دقیقاً همان چیزی است که استراتژیست‌های نظامی امروزی از آن به عنوان «جنگ ترکیبی» یاد می‌کنند.

وی با ترسیم چهار جبهه اصلی درگیر در منازعات معاصر، خاطرنشان کرد: جبهه اول، میدان درگیری کلاسیک (نظامی) است که در آن توپ، تانک و پهپادها سخن می‌گویند؛ اما نکته کلیدی این است که پیروزی در میدان، لزوماً به پیروزی نهایی منجر نمی‌شود اگر جبهه رسانه واگذار شود.

رحیمی، جبهه دوم را عرصه اجتماعی یا «جبهه خیابان» دانست و تصریح کرد: خبرنگاران و تصویربرداران در خاک، پلی بین میدان جنگ و خانه مردم هستند و رسانه‌ها با نشان دادن حماسه‌ها یا ویرانی‌ها، اراده جمعی را مدیریت می‌کنند. این تبدیل شدنِ «تماشاگر» به «بازیگر»، هنر اصلی این جبهه است.

این تحلیلگر رسانه‌ای با اشاره به نقش جبهه سوم (مذاکرات دیپلماتیک) افزود: آنچه در میز مذاکره اتفاق می‌افتد، جدا از واقعیت‌های میدان نیست، بلکه بازتابی از تصویری است که رسانه‌ها از آن ساخته‌اند. اگر رسانه‌ها تصویری از «پیروزی» یا «شکست» را تثبیت کنند، دیپلمات‌ها با دستِ پر یا خالی جلسه را ترک می‌کنند.

وی در تشریح جبهه چهارم یا «جبهه شناختی» که به گفته وی اغلب فراموش می‌شود، اذعان داشت: رسانه و فضای مجازی دیگر فقط یک ابزار خبری نیست، بلکه خودش صحنه نبرد است و خبرنگاران رزمندگان این نبرد هستند. سلاح رسانه، محتوا، اخبار جعلی و ویدیوهای ویرال است و هدف آن ذهن و روان مخاطب، تغییر باورها و ایجاد امید، خشم یا بی‌تفاوتی است.

رحیمی با بیان اینکه یک ویدیوی ۳۰ ثانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی گاهی بیش از یک ضربه موشکی توازن قدرت را به هم می‌زند، تأکید کرد: امروزه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای با روایت‌گری صحیح، توانستند دلیران را به میدان بیاورند و پایداری مردم را مدیریت کنند؛ در واقع سلاح‌ها فیزیکی بودند، اما «اراده» برای مبارزه توسط همین روایت‌ها شکل گرفت و تغذیه شد.

وی در پایان با اشاره به جایگاه رزمندگان خبر در دوران دفاع مقدس و مقایسه آن با شرایط امروز، خاطرنشان کرد: خبرنگاران در این جبهه چهارم، سربازان خط مقدم هستند و قدرت کلمات و تصاویر، گاهی از قدرت جنگ‌افزارها ماندگارتر و تعیین‌کننده‌تر است.