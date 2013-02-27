بهره مندی 51 فرزند مددجوی کمیته امداد کنگان از معافیت سربازی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کنگان از بهره مندی 51 فرزند مددجو تحت حمایت کمیته امداد کنگان از معافیت سربازی خبرداد و اظهار داشت: یکی از خدمات ارزشمند کمیته امداد معافیت فرزندان واجد شرایط خانواده‌های تحت حمایت از خدمت سربازی است.

مراد شمس الدینی بیان کرد: فرزندان مددجویانی که از نعمت پدر محروم هستند و یا با مشکلاتی ناشی از طلاق والدین مواجه شده اند مبنی بر عدم استفاده از معافیت دیگر فرزندان در سنوات گذشته، می‌توانند با مراجعه به این نهاد از خدمات معافیت بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون 51 فرزند مددجو از این خدمات بهره مند شده اند، عنوان کرد: هدف کمیته امداد از معافیت این سربازان این است که فرزندان تحت تکفل زنان سرپرست خانوار، بتوانند در کنار خانواده‌های خود برای توانمندسازی و رهایی از فقر تلاش کنند.

ایجاد 484 فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد شهرستان جم

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان جم گفت: از ابتدای سال تا کنون 484 فرصت شغلی در شهرستان برای مددجویان ایجاد شده است.

مسلم انیژپور اظهار داشت : با توجه به اهمیت اشتغال خانواده‌ها و توانمندی آنها برنامه‌های زیادی را در این راستا توسط کمیته امداد ارائه شده است.

وی افزود: خدمات ارائه شده در زمینه مشاغل خانگی ، کار انگیزی و توان افزاری بوده است که این فرصت‌های شغلی جمعا با هزینه ای بالغ بر 33میلیارد 230 میلیون ریال بوده است.

پرداخت يك ميليارد ريال کمک هزینه جهیزیه به فرزندان مددجویان كميته امداد تنگستان

مدير كميته امداد تنگستان از پرداخت مبلغ يك ميليارد ريال جهيزيه به 116نفر از فرزندان مددجويان تحت حمايت اين نهاد در تنگستان خبر داد.

عليرضا سميري اظهار داشت: در راستاي شعار محوري اين نهاد و رويكرد "توانمند سازي وتحكيم نهاد مقدس خانواده" تامين بخشي از نيازهاي فرزندان خانواده‌هاي تحت حمايت از اولويت‌هاي اين نهاد بوده است.

وي اضافه كرد: در سال 91 تعداد116نفراز فرزندان خانواده هاي تحت حمايت به ميزان يك ميليارد ريال از اين خدمات بهره مند شده‌اند.

اعطای 100 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه به دانشجویان نخبه تحت حمایت دشتستان

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتستان اعلام کرد: 20 نفر از دانشجویان نخبه و ممتاز تحت حمایت برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه به بانک ملی معرفی شدند.

سید اکبر عدنانی اظهار داشت: با رایزنی به عمل آمده از طریق حوزه معاونت توانمند سازی با امور شعب بانک ملی برازجان و با عنایت به نیت خیرخواهانه خیراندیشان به منظور دستگیری از دانشجویان نخبه امداد این مهم به نتیجه نشست و دانشجویان نخبه و ممتاز در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه به ارزش پنج میلیون ریال معرفی شدند.

عدنانی در پایان اعلام کرد: در این اقدام خداپسندانه مجموعا مبلغ 100 میلیون ریال به دانشجویان پرداخت خواهد شد.

پرداخت مبلغ 43میلیون ریال جهت کمک برای خرید جهیزیه نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد دیلم

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دیلم از پرداخت مبلغ 43میلیون ریال برای کمک برای خرید جهیزیه نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد دیلم خبرداد.

سید وحید حسینی حقیقی افزود: این نهاد مردمی با توجه به اهمیت شناخت درست و رفتار مناسب در زندگی مشترک اقدام به ارائه خدمات مختلفی مانند برگزاری کلاس‌های آموزشی و خدمات مالی برای خانواده‌ها می‌کند که نتیجه مثبتی نیز داشته است.

وی افزود : یکی از اقداماتی که در ابتدای شروع زندگی مشترک به فرزندان تحت حمایت داده می‌شود، کمک‌ هزینه خرید جهیزیه و هدیه ازدواج است.