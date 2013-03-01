دکتر جهانگیر پرهمت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های این سازمان افزود: در روز 16 اسفند ماه جاری همزمان با هفته منابع طبیعی با برگزاری مراسمی از 45 طرح در حوزه کشاورزی رونمایی خواهد شد.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تاکید بر اینکه این طرح‌ها در حوزه‌های مربوط به فناوری‌های پیشرفته در حوزه کشاورزی است، اظهار داشت: این مراسم در پژوهشگاه حفاظت از منابع خاک و آبخیزداری برگزار خواهد شد.

پرهمت، همچنین از تدوین دانشنامه اسلامی کشاورزی خبر داد و یادآور شد: با همکاری حوزه علمیه اقدام به تدوین و انتشار دانشنامه اسلامی کشاورزی کردیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جزئیات این دانشنامه خاطر نشان کرد: در این دانشنامه 18 هزار واژه در حوزه‌های مرتبط با کشاورزی آورده شده است.