حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد پرونده طلبه سیرجانی گفت: این پرونده بعد از صدور حکم در دادگاه بدوی، با اعتراض متهم به مرجع تجدید نظر ارسال شده و هنوز تا حکم قطعی ادامه دارد. طلبه سیرجانی در سه مورد اتهامی شامل تشویش اذهان عمومی، اخلال در نظم عمومی و توهین به مقامات قضایی به سه سال و نیم حبس در دادگاه بدوی محکوم شده است.

رئیس دادگاه ویژه روحانیت گفت: همچنین در مورد پرونده حمید رسایی مربوط به دادگاه مطبوعات باید بگویم که تاکنون یک جلسه دادگاه وی برگزار شده و جلسات بعدی به زودی برگزار می شود. آن بخش از پرونده که مربوط به دادگاه روحانیت است هنوز در مرحله تحقیقات در دادسرا قرار دارد.

منظری در مورد پرونده حمید رسایی در مورد نطق خود در مجلس شورای اسلامی که از آزادی مهدی هاشمی و نحوه رسیدگی به اتهامات این فرد انتقاد کرده بود و توسط دادستان تهران برایش اعلام جرم شد گفت: این پرونده در دادسرا است و هنوز به دادگاه نیامده است.



حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت همچنین درباره تشکیل پرونده ای برای "محمد جواد ادبی" رییس صندوق مفاخر ایران در دادگاه روحانیت گفت: فعلا در این مورد اطلاع رسانی نمی شود.