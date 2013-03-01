به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید شریفی در نشست خبری اظهارداشت: ظرفیت اسمی مجتمع فولاد خوزستان 3.2 میلیون تن است كه با افزایش بهره وری، كاهش ضایعات و اصلاح الگوی مصرف، تا پایان امسال علاوه بر تولید كامل اسمی، حدود 300 هزار تن نیز افزایش تولید خواهد داشت.



به گفته وی، رشد تولید این شركت تا پایان سال جاری در مقایسه با سال 86، به حدود 60 درصد می رسد، این در حالی است كه میزان رشد تولید جهانی فولاد طی مدت مذكور، حدود 13 درصد بوده است.



مدیر عامل شركت فولاد خوزستان با اشاره به عملكرد 11 ماهه این شركت، گفت: شركت فولاد خوزستان از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه، 4 میلیون و 667 هزار و 888 تن گندله، 3 میلیون و 291 هزار و 651 تن آهن اسفنجی و 3 میلیون و 182 هزار و 602 تن شمش فولادی تولید كرد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ترتیب 5، 5 و 3 درصد رشد داشت.



وی افزود: با توجه به نیاز صنایع داخل، از دو سال قبل صادرات متوقف شده است، ضمن اینکه اكنون نیاز شمش 37 شركت را تامین می كنیم.



شریفی با اشاره به طرح‌های توسعه شركت فولاد خوزستان تا پایان سال 94، تصریح كرد: افزایش ظرفیت تولید تا 4 میلیون تن و تولید فولاد كیفی (تا سال93) و نیزافزایش ظرفیت 1.8 میلیون تن، تامین انرژی پایدار و احداث خط نورد 500 هزار تنی میلگرد (تا سال 94)، از جمله این طرحها است.



وی ادامه داد: برای طرح‌های یاد شده، 541 میلیون یورو و 8487 میلیارد ریال سرمایه گذاری پیش بینی شده است.



مدیر عامل شركت فولاد خوزستان درباره استراتژی‌های كلان این شركت گفت: سرمایه گذاری در معادن، سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی (احداث خطوط نورد و تملك واحد های موجود) و نیز خرید و تكمیل واحد های نیمه تمام از جمله این استراتژی هاست.



وی افزود: آمادگی برای تكمیل طرح فولاد شادگان و اجرای طرح فولاد خرمشهر در راستای استراتژی مذكور است. قرار شده طبق مصوبه ای واگذاری طرح فولاد خرمشهر در اختیار این شركت قرار گیرد.



مدیر عامل شركت فولاد خوزستان با اشاره به بومی سازی 8 هزار قطعه صنعت فولاد، اظهارداشت: احداث نخستین واحد احیای مستقیم ایرانی، ساخت كوره پاتیلی صد در صد ایرانی، ساخت اولین ترانس كوره پاتیلی ایرانی و ساخت ماشین های الكتریكی سنگین و ماشین های ریخته گری، بخشی از تجهیزات بومی سازی شده توسط این شركت است.



وی ادامه داد: تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز این شركت در سال 87 حدود 71 درصد و در سال 90 حدود 84 درصد بوده است كه در سال 91 به 86 درصد رسید.



شریفی خاطرنشان كرد: با توجه به اقدامات انجام شده در زمینه اصلاح الگوی مصرف، در بخش الكترود كوره 4/ 18 درصد، كك 5/ 40 درصد، نسوز 32 درصد و مصرف انرژی 3/ 20 درصد كاهش داشته ایم.



مدیر عامل شركت فولاد خوزستان اعلام کرد: بلوک 50.5 درصد فولاد خوزستان فردا شنبه در بورس عرضه خواهد شد. وی، ارزش دارایی‌های این شرکت را بیش از 5400 میلیارد تومان اعلام کرد.

برهمین اساس، فردا یک میلیارد و 106 میلیون و 960 هزار سهم فولادخوزستان از سوی سازمان خصوصی سازی روانه میز فروش می شود. این تعداد سهام به قیمت تابلوی بورس به اضافه 25 درصد به شرط آنکه از 3 هزار تومان کمتر نباشد، است به صورت 25 درصد نقد و مابقی اقساط 4 ساله آماده عرضه‌ای دیگر شده است.