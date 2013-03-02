بلوک 50.5 درصدی فولاد خوزستان را صندوق بازنشستگی نفت خرید

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات امروز بورس تهران یک میلیارد و 106 میلیون سهم فولاد خوزستان به قیمت هر سهم 31 هزار و 117 ریال عرضه شد و سرانجام به فروش رفت.

امروز سازمان خصوصی سازی بعد از 4 بار ناکامی در عرضه و فروش بلوک فوق در سال 91 از طریق کارگزاری بانک ملی به عرضه یک میلیارد و 106 میلیون و 960 هزار سهم فولادخوزستان اقدام کرد که این تعداد سهام به ازرش 3 هزار و 444 میلیارد تومان و به قیمت هر سهم 31 هزار و 117 ریال توسط کارگزاری خبرگان سهام معامله شد.

با توجه به عرضه 50.5 از سهام شرکت فولاد خوزستان توسط سازمان خصوصی سازی ، شرکت سرمایه‌گذاری پایندگان به نمایندگی از مجموعه صندوق های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت وارد این رقابت شد. تصمیم این مجموعه به سرمایه‌گذاری در یکی از قطبهای فولاد خام کشور با توجه به مزیتهای مختلف این صنعت است.

این تعداد سهام به قیمت تابلوی بورس به اضافه 25 درصد به شرط آنکه از 3 هزار تومان کمتر نباشد و به صورت 20 درصد نقد و مابقی اقساط 4 ساله آماده عرضه و معامله شده و خریدار باید تا 20 روز کاری آینده با پرداخت وجه نقد و ارایه اسناد لازم به بورس کند تا قطعیت این معامله 3.3 هزار میلیارد تومانی احراز کند.

منابع این خرید خارج از بازار سهام تامین شده و از وجوه نقد و شبه نقد موجود این وجوه تامین شده است.