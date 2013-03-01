به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "رویترز" ، یک دیپلمات غربی که نامش فاش نشده است، مذاکرات ایران و گروه 1+5 در آلماتی قزاقستان را مثبت و سازنده تر از مذاکرات قبلی خوانده است.

وی در ادامه با ابراز خوش بینی به نتایج مذاکرات هسته ای گفت: پیشنهادهای غرب به ایران، شانس حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران را افزایش داده است.

این دیپلمات غربی همچنین اظهار داشت : این مذاکرات سازنده تر و مثبت تر از مذاکرات قبلی بود، زیرا همه طرف ها بر پیشنهادهای طرح شده بر روی میز متمرکز بودند.

گفتنی است در پیشنهادهای جدید غرب صحبتی از لزوم توقف غنی سازی توسط جمهوری اسلامی ایران نشده است، مسئله ای که برای جمهوری اسلامی ایران یک پیروزی در پافشاری بر حق هسته ایش محسوب می شود.