تحول بنیادین در مدیریت مصرف گاز با مشارکت بخش خصوصی و کارورها

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران؛ احمد زراعت‌کار در سومین نشست رفع چالش شرکت‌های کارور دارای قرارداد نوع ۲، که با حضور مدیران ارشد صنعت نفت، نمایندگان شرکت‌های کارور و مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی به‌صورت ارتباط برخط تصویری برگزار شد، سخنرانی کرد. وی در این نشست تصریح کرد که رویکرد حاکم بر شرکت ملی گاز وارد مرحله‌ای تحولی شده و فعالیت‌های این مجموعه که در دهه‌های گذشته صرفاً بر توسعه خطوط و شبکه گازرسانی متمرکز بود، اکنون به جایگاه یک «رگولاتور» (تنظیم‌گر) پایه ارتقا یافته است.

وی در تبیین ساختار جدید افزود که مدیریت مستقیم حوزه مصرف انرژی در سراسر کشور، با هماهنگی و هم‌افزایی میان بیش از ۳۰ شرکت گاز استانی و تمامی واحدهای تابعه عملیاتی می‌شود. معاون وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی با اشاره به لزوم مداخله نظام‌مند شرکت ملی گاز در ارکان مصرف، اظهار داشت که این تحول با اتکا به ظرفیت‌ها، منابع مالی و خلاقیت بخش غیردولتی ساماندهی می‌شود؛ چراکه ورود تخصص نخبگان، سرمایه‌های بخش خصوصی و نوآوری‌ها به این عرصه، بستر مناسب برای حل چالش‌های دیرینه مصرف بی‌رویه را فراهم می‌سازد.

زراعت‌کار با تمایز قائل شدن میان رویکرد کنونی و گذشته بیان کرد: سرفصل بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف گاز بالغ بر ۲۸ سال عمدتاً در سطح مباحث تئوریک و همایش‌ها باقی مانده بود؛ اما امروز با تحقق یکپارچگی عملیاتی میان ستاد و بدنه استانی، بهینه‌سازی واقعی به سطح اجرایی رسیده و تلاش می‌شود آثار این اقدامات تحولی، در زمستان پیش رو نمایان گردد.

وی با تأکید بر ضرورت پیاده‌سازی حکمرانی داده، یادآور شد که توسعه سامانه‌های پلتفرم‌محور، بهره‌گیری از ابزارهای فناوری اطلاعات و استقرار پایه‌های حکمرانی داده، پیش‌نیاز قطعی تحقق پروژه «مردمی‌سازی مصرف گاز» با عاملیت شرکت‌های کارور است تا هم‌گام با همراهی مردم، پیوند میان فرهنگ عمومی و ساختارهای جدید اقتصادی برقرار شود.

معاون وزیر نفت در تشریح جزئیات این راهبرد گفت: هدف بنیادین این طرح، درگیر ساختن جامعه میلیونی مشترکان شبکه گاز است تا ارزش معنوی صرفه‌جویی از طریق سازوکارهای پلتفرمی کارورها به یک الگوی اقتصادی بدل شده و عموم مردم مستقیماً از منافع مالی حاصل از کاهش مصرف بهره‌مند شوند.

زراعت‌کار با تبیین راهبرد بازتوزیع هوشمند منابع انرژی تأکید کرد: حجمی از گاز که به واسطه مشارکت خانواده‌ها و بهینه‌سازی در بخش‌های غیرمولد (نظیر مصارف خانگی، عمومی و تجاری) صرفه‌جویی و آزاد می‌شود، بلافاصله به سمت بخش‌های مولد هدایت خواهد شد تا در فصول سرد سال، روند رشد اقتصادی و اشتغال‌آفرینی کشور دچار خلل نشود.

وی یادآور شد که مدل‌های رگولاتوری انرژی دارای پیشینه‌ای علمی و چهارچوبی تثبیت‌شده در تجارب جهانی مدیریت تقاضا است و متخصصان صنعت گاز با بومی‌سازی این ادبیات، شرایطی فراهم کرده‌اند تا منافع مشترکان خانگی، بازدهی سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و اهداف حاکمیتی در قالب یک مدل چندجانبه «برد-برد» تأمین شود.

معاون وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی در پایان از راه‌اندازی «میز خدمت کارورها» خبر داد و افزود: استقرار این میز خدمت به‌منظور رفع موانع اداری، تبادل داده، شتاب‌دهی به فرایندهای فنی و تسهیل همکاری میان شرکت‌های گاز استانی با بخش خصوصی انجام می‌پذیرد تا شرکت‌های کارور بدون دغدغه، برنامه‌های توسعه‌ای خود را پیش ببرند.