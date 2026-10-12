سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس بررسی الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، سامانه بارشی که استان گلستان را تحت تأثیر قرار داده بود، از ظهر روز گذشته به‌تدریج از منطقه خارج شد و با خروج این سامانه، شرایط جوی در استان به سمت پایداری تغییر کرد.

وی افزود: با استقرار جو نسبتاً پایدار، انتظار می‌رود این شرایط تا پایان هفته در سطح استان تداوم داشته باشد و در این مدت، تغییرات جوی قابل توجهی ناشی از ورود سامانه بارشی جدید پیش‌بینی نمی‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به تغییرات دمایی استان گفت: روز گذشته دمای هوا در مقایسه با روز پیش از آن در مناطق مختلف گلستان کاهش یافت، اما از امروز روند افزایشی دما آغاز می‌شود و دمای هوا به‌تدریج افزایش خواهد یافت.

جعفری با تأکید بر تغییر شرایط جوی پس از خروج سامانه بارشی خاطرنشان کرد: بر اساس الگوهای پیش‌یابی، پایداری نسبی جو و افزایش تدریجی دما، مهم‌ترین پدیده‌های جوی استان در روزهای پیش رو خواهد بود.