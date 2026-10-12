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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۶

کاظمی: ۱۴۰۰ متر از محورهای روستایی بیجار بهسازی و آسفالت شد

کاظمی: ۱۴۰۰ متر از محورهای روستایی بیجار بهسازی و آسفالت شد

بیجار- فرماندار بیجار گفت: یک هزار و ۴۰۰ متر از محورهای روستایی «خرابه چهل‌ارخ»، «باباخان و احمدآباد» با اعتبار ۷۵ میلیارد ریال بهسازی و آسفالت شد.

کاظم کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه و بهسازی راه‌های روستایی از ضرورت‌های مهم برای ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات است.

وی افزود: بهسازی راه‌های روستایی علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد مردم، در جابه‌جایی محصولات کشاورزی و دسترسی روستاییان به مراکز خدماتی و اقتصادی نیز نقش مهمی دارد و باید با جدیت دنبال شود.

فرماندار بیجار بیان کرد: در قالب این پروژه، محور روستایی خرابه چهل‌ارخ به طول ۷۰۰ متر، احمدآباد به طول ۵۰۰ متر و باباخان به طول ۲۰۰ متر بهسازی و آسفالت شده که در مجموع یک هزار و ۴۰۰ متر از راه‌های روستایی شهرستان را شامل می‌شود.

کاظمی ادامه داد: این پروژه با عرض محور ۶ متر و ضخامت آسفالت پنج سانتی‌متر و با اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال اجرا شده است.

وی با قدردانی از مجموعه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان و عوامل اجرایی پروژه، خاطرنشان کرد: ارتقای زیرساخت‌های روستایی و بهبود راه‌های دسترسی، از مطالبات مردم است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، روند اجرای طرح‌های عمرانی در روستاهای شهرستان تداوم داشته باشد.

کد مطلب 6959537

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    نظرات

    • شهروند IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خدا قوت فرماندار پر تلاش
    • IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خداقوت

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