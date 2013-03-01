به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) با صدور بیانیه ای با اشاره به برگزاری مسابقه ماراتن در بیت المقدس اشغالی اعلام کرد: این تلاشها هرگز در محو هویت عربی و اسلامی قدس اشغالی موفق نخواهد شد و بیت المقدس به عنوان پایتخت ابدی فلسطین باقی خواهد ماند.

حماس بیان کرد: این اقدام رژیم در راستای ادامه جنایات اشغالگران و توسعه طلبی آنها علیه ملت، سرزمین و مقدسات ملت فلسطین و تلاشی برای یهودی سازی بیت المقدس قرار دارد.

حماس ضمن هشدار به رژیم صهیونیستی درباره طرحهای یهودی سازی در بیت المقدس بیان کرد: ما رژیم صهیونیستی را مسئول تبعات خطرناک این جنایت می دانیم.

از سوی دیگر اینکه اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت دولت منتخب فلسطین از زخمی شدن سه فلسطینی در اثر حملات توپخانه ای رژیم صهیونیستی به شرق اردوگاه البریج در نوار غزه خبر داد.

خبر دیگر اینکه اشغالگران اسرائیلی صبح امروز با یورش به منزلی در شرق بیت لحم ، یک جوان 28 ساله فلسطینی به نام عباس البدن را بازداشت کردند.