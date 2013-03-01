به گزارش خبرگزاری مهر، حدود 300 تن از ائمه جمعه کشور در تالار آدینه گرد هم آمدند تا پس از اتمام برنامه‌های همایش ائمه جمعه به تماشای فیلم "رسوایی" بنشینند.

گرچه برخی از روحانیون صاحب‌نام همچون حجت الاسلام تقوی رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور و حجج الاسلام مصباحی‌مقدم و شجونی فیلم را دیده و دیدگاه‌های خود را مطرح کرده بودند اما ابتکار رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در اکران فیلم برای این جمع کثیر از علما و روحانیون باعث شد این چهره‌های مذهبی به جای خواندن نقدهای رسانه‌ای به تماشا و ارزیابی فیلم بپردازند.

در ابتدای این مراسم از مسعود ده نمکی کارگردان دعوت شد تا دقایقی برای حضار از فیلم و حواشی و محتوای آن سخن بگوید. ده‌نمکی در آغار سخن گفت ما همه این تعبیر را شنیده‌ایم که زبان را باید متناسب با مخاطب انتخاب کرد و من به عرض شما می‌رسانم که "رسوایی" را صرفاً برای دیدن روحانیون و یا حتی مذهبی‌های مرسوم نساخته‌ام.

وی افزود:‌ من "رسوایی" را برای مخاطبانی ساخته‌ام که ممکن است پای منبر شما در مسجد یا نماز جمعه نیایند اما با فیلم این منبر و موعظه‌ها را به خانه آنها برده‌ایم. کما این که اخراجی‌ها را برای مخاطبانی ساختم که نه جبهه رفته‌اند و نه به سفر راهیان نور می‌روند و نه به تماشای فیلم‌های دفاع مقدس می‌نشستند و در عمل آن نتیجه‌اش شد که دیدید. میلیونها نفر برای فیلم‌های دفاع مقدس و ارز‌ش‌های آن به سینماها آمدند و قضاوت دشمن درباره این استقبال دیدید چه بود.

ده‌نمکی درباره انتخاب اکبر عبدی به عنوان بازیگر روحانی فیلم دلایل خود را باز گفت و از آنها خواست در فرم‌های نظرسنجی که بین آنها توزیع شده است ارزیابی خود را از قابل باور بودن و یا درست بودن یا نبودن این انتخاب بنویسند. در این فرم‌های نظرسنجی پنج سوال مطرح شده بود که پس از نمایش فیلم حاصل جمع‌آوری این پرسشنامه‌ها، ارزیابی بیش از 90 درصد حضار از فیلم مثبت و 10 درصد دیگر نیز با نقد به برخی‌صحنه‌ها برآیند کلی فیلم را مثبت ارزیابی کردند.

اما سخنان حجت الاسلام تقوی پس از اتمام نمایش فیلم و پس از جمع آوری این نظرسنجی‌ها بسیار حایز اهمیت بود چرا که این سخنان فصل جدیدی از نگرش علما و روحانیون به کلیت سینما و ایجاد زمینه تعامل متقابل بود.