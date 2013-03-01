عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس تحلیل آخرین داده های هواشناسی امروز ناپایداری جوی به شکل بارش باران و برف در شمال غرب و بارش باران در جنوب غرب و در اواخر روز در برخی مناطق شمال شرق به صورت بارش پراکنده رخ می دهد.

به گفته وی، به سبب انتقال گرد و خاک از شمال عربستان برخی مناطق جنوب غرب کشور غبار آلود خواهد بود که این وضعیت تا صبح شنبه ادامه دارد.

امیدوار اظهار داشت: علاوه بر این به سبب وجود شرایط مناسب در لایه های میانی جو در روز شنبه بارش باران و در مناطق سردسیر بارش برف در نیمه غربی کشور و از بعد از ظهر این روز بارش پراکنده در شمال شرق کشور انتظار می رود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: از اواخر وقت فردا از سمت نوار غربی کشور از میزان ابرناکی کاسته می شود و در سایر نقاط کشور نیز به جز شمال شرق که بارش در این ناحیه تا اواسط روز یکشنبه به صورت پراکنده ادامه می یابد .

وی افزود: از اوایل روز یکشنبه بارندگی ها خاتمه می بابد.

امیدوار تأکید کرد: فردا آسمان تهران نیمه ابری تا ابری همراه با بارش پراکنده است که در اواخر وقت صاف می شود ببیشینه و کمینه دما با یک درجه کاهش نسبت به امروز به ترتیب برابر 19 و 11 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهند بود.