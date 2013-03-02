بارش باران و رعد و برق در نیمه شمالی کشور تا پایان هفته

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی امشب در نیمه غربی، سواحل شمالی، دامنه های البرز، برخی نقاط مرکز، به تدریج شمال شرق و شرق کشور بارش باران، رعد و برق و در مناطق سردسیر بارش برف رخ می دهد.

به گفته وی، با حرکت این سامانه به سمت شرق، در روز یکشنبه بارشهای پراکنده در شمال شرق ادامه داشته و سامانه فوق به تدریج از کشور خارج می شود.

امیدوار اظهار داشت: از اواخر یکشنبه و روز دوشنبه به سبب افزایش سرعت وزش باد بر روی عراق، بادو گرد و خاک در جنوب غرب کشور دور از انتظار نیست.

وی افزود: همچنین سامانه بارش زایی از روز دوشنبه وارد کشور می شود و در این روز استان های نوار غربی، و در روز سه شنبه علاوه بر این نواحی، سواحل شمالی، دامنه های البرز، شمال شرق و طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه با تقویت سامانه فوق اکثر نقاط کشور به جز جنوب شرق تحت تأثیر این سامانه قرار می گیرد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با بیان اینکه روزهای سه شنبه و چهار شنبه نیز سواحل دریای خزر مواج است تصریح کرد: از بعد از ظهر یکشنبه و روز دوشنبه وزش باد نسبتاً شدید در استان های اردبیل و گیلان همراه با افزایش دما پیش بینی می شود.

امیدوار در ادامه گفت: از روز سه شنبه تا پایان هفته نیز کاهش محسوس دما در نیمه شمالی کشور رخ می دهد.

وی یاد آور شد: فردا آسمان تهران نیمه ابری همراه با وزش باد خواهد بود و بیشینه و کمینه دما با یک درجه افزایش نسبت به امروز به ترتیب برابر 19 و 10 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود.