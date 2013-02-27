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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۲۰:۱۹

افزایش دما در اغلب نقاط کشور طی 3 روز آینده/ بروز گرد و خاک در برخی مناطق غربی کشور

افزایش دما در اغلب نقاط کشور طی 3 روز آینده/ بروز گرد و خاک در برخی مناطق غربی کشور

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از افزایش دما در اغلب قاط کشور طی 3 روز آینده خبر داد.

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب  افزود: بر اساس داده های هواشناسی فردا در شمال غرب کشور بارش پراکنده باران و برف پیش بینی می شود و از بعد از ظهر پنج شنبه و طی روز جمعه در استان های واقع در در نوار غربی به ویژه خوزستان سرعت وزش باد نسبتاً شدید خواهد بود.

به گفته وی، در برخی مناطق طی این مدت گرد و خاک همراه با کاهش دید افقی رخ می دهد.

امیدوار اظهار داشت : روز جمعه در برخی نقاط استان های غربی بارش های پراکنده همراه با وزش باد رخ می دهد  و خلیج فارس مواج پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: در سه روز آینده در غالب نقاط کشور دمای هوا افزایش می یابد و این افزایش دما برای سواحل جنوبی دریای خزر و استان اردبیل قابل توجه و همراه با وزش باد گرم خواهد بود.

وی افزود: فردا آسمان تهران کمی ابری و در ارتفاعات نیمه ابری همراه با افزایش ابر خواهد بود و بیشینه و کمینه دما با 2 درجه افزایش نسبت به امروز به ترتیب برابر 17 و 7 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهند بود.

 

کد مطلب 2008097

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