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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۴۷

سلامتی:

توجه به گردشگری سبب رونق شیروان خواهد شد

توجه به گردشگری سبب رونق شیروان خواهد شد

شیروان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی ستاد تسهیلات نوروز 92 شهرستان شیروان گفت: توجه بیشتر به صنعت گردشگری موجب رونق منطقه و شیروان می شود.

سارا سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی و برنامه ریزی ستاد تسهیلات نوروز 92 در شهرستان شیروان، عنوان کرد: معرفی جاذبه های گردشگری و تاریخی و اماکن تفریحی می تواند باعث آشنایی بیشتر گردشگران با فرهنگ، آداب و رسوم منطقه شیروان شود.

وی با بیان اینکه توجه بیشتر به صنعت گردشگری موجب رونق این شهرستان خواهد شد، اظهار داشت: برگزاری ایستگاه های خوشامدگویی در ورودی شهرستان، آماده سازی مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی، برپایی ایستگاه های پذیرایی از جمله برنامه هایی است که در ایام نوروز در این شهرستان اجرا خواهد شد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شیروان افزود: علاوه بر این در پنج روز نخست ایام نوروز تعداد 600 بسته فرهنگی حاوی کتاب های خریداری شده توسط اداره ارشاد شهرستان جهت حمایت از نویسندگان و ناشران شهرستان و اقلام فرهنگی دیگر به مسافران اهدا خواهد شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع گردشگری شیروان نیز در این زمینه گفت: چاپ و توزیع پوستر و نشریات معرفی مناطق تاریخی و گردشگری شهرستان و آماده سازی و برپایی بازارچه و نمایشگاه صنایع دستی از جمله برنامه های اجرایی در این ایام است.

میرعلی رجعتی برگزاری جنگ های موسیقی محلی در اماکن اقامتی و راه اندازی پایگاه های راهنمایی مسافران را از دیگر برنامه های ایام نوروز در شهرستان شیروان عنوان کرد.

کد مطلب 2009070

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