وجود 850گونه گیاهی در استان سمنان/نقش صادرات گیاهان دارویی و صنعتی در شکوفایی اقتصاد کشور

استان سمنان با مساحتی بالغ بر 9.7 میلیون هکتار در جنوب رشته کوه های البرز و در بخش شمالی دشت کویر قرار دارد، اغلب اراضی این استان به دلیل دوری از منابع رطوبتی دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است به نحوی که حدود نیمی از اراضی این استان فاقد پوشش گیاهی است و از طرف دیگر در شمال استان رشته کوه های ستبر البرز و جنگل های ناحیه خزری قرار دارد که از این لحاظ استان را در کشور منحصر بفرد می نماید.

حدود 96.6 درصد سطح استان سمنان را عرصه های منابع طبیعی در بر گرفته است که از سطح مذکور عرصه های بیابان با 54 درصد بیشترین سطح و بعد از آن مرتع با 39 درصد و جنگل 3.6 درصد است و همچنین از نظر تقسیمات حوزه ای به شکل کلان به سه آبریز بزرگ و 22 حوزه اصلی تقسیم بندی می شود.

وجود 126گونه گیاه دارویی و صنعتی در استان سمنان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه 850 گونه گیاهی در استان سمنان وجود دارد افزود: از این تعداد 126 گونه دارویی و صنعتی محسوب می شوند که شناخت پتانسیل های بالقوه و بالفعل این گونه های گیاهی می تواند نقش موثری در شکوفایی اقتصاد کشور ایفا نماید.

سیدحسن میرعماد اضافه کرد: باریجه، کتیرا، وشاءو آنغوزه از مهمترین این گونه ها هستند که بطور متوسط بین 15 الی 20 تن در استان برداشت و به کشور های اروپایی صادر می شود.

وی گفت: در استان سمنان گونه های متنوع گیاهی با ارزش صنعتی، دارویی و خوراکی می رویند که بعضی از آنها نقش با اهمیتی را در صادرات غیر نفتی دارند.

استان سمنان دارای 15پارک جنگلی است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان با اشاره به این مطلب که وسعت جنگل های استان 352 هزار و 240 هکتار است اظهار داشت: این استان از نظر استقرار در شرایط اکولوژی خاص خود به سه ناحیه جنگل های پهن برگ (هیرکانی)، سوزنی برگ و جنگل های کویری و بیابانی (ایران تورانی) تقسیم می شود.

وی در ادامه اضافه کرد: در مجموع 15 پارک جنگلی با مساحت 592 هکتار در سطح استان احداث شده است.

میر عماد با بیان اینکه مراتع استان سمنان شامل مراتع متراکم و کم متراکم با مساحت سه میلیون و 741هزار و 291 هکتار که از این میزان 796 هزار و 975 هکتار جزو مراتع ییلاقی و میانبند و دو میلیون و 944 هزار و 410 هکتار جزو مراتع قشلاقی است اظهار داشت: 86 درصد مراتع دارای وضعیت فقیر و خیلی فقیر بوده و بیش از 80 درصد مراتع استان در مناطق خشک و بیابانی واقع شده اند که تحت تاثیر شدید خشکسالی و کمبود بارش هستند.

5.2 میلیون هکتار بیابان در استان سمنان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان مساحت بیابان های استان سمنان را حدود 5.2 میلیون هکتار عنوان کرد و افزود: بیش از نیمی از سطح استان را بیابان پوشانده و این اراضی بیشتر در بخش های جنوبی و جنوب شرق استان قرار داشته و شامل شوره زار، کفه های رسی و نمکی، سنگلاخ، ناهمواری های ماسه ای و... است.

میرعماد با بیان اینکه سطح بسیار زیادی از اراضی استان(به خصوص در نواحی مرکزی) دارای پوشش بسیار ضعیف است افزود: به دلیل بهره برداری های بی رویه از منابع زیستی نظیر مراتع، جنگل و ذخایر آب زیر زمینی و همچنین تبدیل غیر اصولی اراضی مرتعی و جنگل به زمین های کشاورزی، اغلب این مناطق حتی اراضی شمالی استان تحت تاثیر شدید پدیده بیابانزایی قرار گرفته است.

وی همچنین با بیان اینکه حدود یک میلیون و 20هزار هکتار از اراضی استان سمنان تحت تاثیر فرسایش بادی قرار دارد اضافه کرد: حدود 300 هزار هکتار از این اراضی به عنوان کانون های بحرانی فرسایش بادی شناخته شده و در راستای بیابانزدایی و کنترل فرسایش بادی در سطح استان نزدیک به 90هزار هکتار جنگل های تاغ دست کاشت ایجاد شده است.

تقسیم استان سمنان به سه حوزه آبخیز بزرگ

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان با بیان اینکه حفاظت خاک و آبخیزداری از جمله وظایف مهم این اداره کل است، گفت: حفاظت آب و خاک به منظور پایدار نمودن این دو منبع حیاتی و مبارزه با فرسایش برای کاهش رسوبات وارده به مخازن سدها، کنترل و کاهش خسارات سیل و بتبع آن کاهش تبعات خشکسالی، تغذیه منابع آب و افزایش پوشش گیاهی، افزایش در آمد بهره برداران و تثبیت شغل، احیای حوزه های آبخیز با تاکید بر مشارکت مردم از مهمترین اهداف کلی آبخیزداری است.

وی تصریح کرد: استان سمنان از نظر تقسیمات هیدرولوژیکی به سه حوزه آبخیز بزرگ تقسیم شده است که حوزه آبخیز کویر حاج علیقلی مستقل است و تمام محدوده آن در استان واقع است و مابقی حوزه های آبخیز با استان های همجوار مشترک است.

میرعماد گفت: طرح ملی ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات استان سمنان، طرح ملی مدیریت پایدار، اصلاح و احیای مراتع استان، طرح جنگلکاری، توسعه فضای سبز و مدیریت منابع جنگلی، طرح حفاظت و حمایت از جنگل ها و مراتع، اجرای طرح های جامع مقابله با بیابان زایی و تثبیت شن های روان، طرح ملی صیانت و توسعه جنگل های شمالی و طرح سازماندهی خروج دام از جنگل های شمال استان سمنان از مهمترین طرح ها و پروژه های اساسی در دست اقدام اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری این استان است.

برگزاری همایش نقش رسانه در منابع طبیعی

سخنگوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان نیز در این گفتگو با اشاره به هفته منابع طبیعی از برگزاری دومین همایش نقش رسانه در منابع طبیعی، همزمان با این هفته خبر داد و افزود: در این همایش به بررسی نقش رسانه در منابع طبیعی و فعالیتهای اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ منابع طبیعی و آبخیزداری پرداخته می شود.

ابوالفضل صیادجو اظهار داشت: خبرنگاران، اهالی رسانه و صاحبان قلم در ترویج منابع طبیعی و آگاه سازی در جامعه، ظرفیت و توانایی بالقوه ای دارند که باید از آن در راستای حفظ منابع طبیعی استان بهره گرفت.

وی از فعالیت های رسانه ای و هنر به عنوان یک زبان بین المللی یاد کرد و از اهالی هنر و اصحاب رسانه خواست تا با امکانات و ابزارهای مختلف فرهنگی به تبیین موضوع منابع طبیعی بپردازند.

مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اضافه کرد: خبرنگاران و رسانه ها رابط بین روابط عمومی دستگاه های اجرایی و مردم بشمار می روند و امید است که ایشان با همکاری و تعامل سازنده همچون گذشته، منابع طبیعی استان و پتانسیل های موجود در این بخش را بیش از پیش به هموطنان معرفی کنند.

منابع طبیعی سرمایه ملی شعار امسال هفته منابع طبیعی است

صیادجو با اشاره به هفته منابع طبیعی در روزهای 15الی 21 اسفند ماه، تصریح کرد: برنامه های این هفته در استان سمنان با هدف ترویج فرهنگ منابع طبیعی و آبخیزداری و تبیین اهمیت آن بر اساس آموزه های دینی، گسترش سنت حسنه درختکاری و ضرورت مشارکت و حضور فعال اقشار مختلف مردم در حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی، همه ساله برگزار می شود.

صیادجو با بیان اینکه شعار امسال هفته منابع طبیعی، منابع طبیعی سرمایه ملی نامگذاری شده است اظهار داشت: پانزدهم اسفند روز جشن درختکاری، شانزدهم روز منابع طبیعی، آموزش و پژوهش، هفدهم روز منابع طبیعی، همیاران، سازمان های مردم نهاد و پیشکسوتان، هجدهم روز منابع طبیعی، آموزه های دینی و مشارکت مردم، نوزدهم روز منابع طبیعی، بسیج سازندگی و جوامع محلی، بیستم روز منابع طبیعی، مدیریت جامع حوزه آبخیز و بیست و یکم روز منابع طبیعی و قانون نامگذاری شده است.

وی در خاتمه اظهار داشت: امسال در هفته منابع طبیعی 670 هزار اصله نهال در استان سمنان توزیع می شود.