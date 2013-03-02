حنیف عمران‌زاده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با اشاره به انتقادهای صورت گرفته نسبت به وی بعد از بازی با الریان قطر گفت: متاسفانه بعد از این مسابقه انتقادهای زیادی از من صورت گرفت که باید درباره آن توضیح بدهم. در خصوص پنالتی حریف باید بگویم که من در آن لحظه تکل رفتم و اصلا تعادل نداشتم. خودم هم تعجب کردم که چرا داور پنالتی گرفت. مشابه همین صحنه را در بازی میلان و بارسا دیدیم که داور در آن صحنه هند اعلام نکرد و توپ هم گل شد. من اصلا در آن صحنه دید نداشتم و مقصر نبودم.

این بازیکن در خصوص ضربه سر مدافع حریف که با اصابت به سر وی درون دروازه رحمتی رفت نیز توضیح داد و گفت: در آن صحنه گلی که دریافت کردیم به من ربطی نداشت چرا که توپ ارسالی خیلی محکم بود و بازیکن حریف با ضربه سر مسیر آن را تغییر داد و بعد از اصابت به سر من درون دروازه رفت. آن لحظه توپ در اختیار من نبود و در این صحنه نیز تقصیری نداشتم ولی متاسفانه در این چند روز انتقادهای زیادی از من کردند که از انصاف به دور است.

وی با بیان این که همواره برای موفقیت تیمش با همه وجود تلاش می‌کند، افزود: من حتی در یک صحنه هم دروازه حریف را باز کردم که متاسفانه داور آن را آفساید گرفت. کاش به جای این همه انتقاد، کمی هم از استقلال حمایت می‌کردند. ما تازه اول راه لیگ قهرمانان آسیا هستیم و تمام تلاش خود را می‌کنیم تا به موفقیت دست یابیم. مطمئن باشید که در تهران از حمایت طرفداران خودمان برخوردار هستیم و تلاش می‌کنیم حریفان را شکست دهیم.

مدافع باتجریه استقلال ادامه داد: در لیگ برتر ما دو بازی مهم داریم. صبا تیم سختکوشی است که در زمین خودش به سختی تسلیم می شود به همین خاطر بازی ما مقابل این تیم دشوار خواهد بود. از طرفی دیگر دیدار با تراکتورسازی هم به خاطر شرایطی که در جدول رده‌بندی داریم سخت خواهد بود به خصوص این که طرفداران این تیم در تهران هم به ورزشگاه می‌آیند.

حنیف عمران زاده در پایان گفتگویش با خبرنگار مهر گفت: هواداران استقلال اگر می‌خواهند قهرمان شویم باید برای این دو بازی سنگ تمام بگذارند چرا که ما نیاز به حمایت آنها داریم. اگر در این دو بازی بتوانیم 6 امتیاز بگیریم تقریبا به قهرمانی امیدوار نزدیک می‌شویم.