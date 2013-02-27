به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قلعه‌نویی بعد از بازی شامگاه چهارشنبه این تیم برابر الریان قطر که با تساوی 3 بر 3 به پایان رسید در نشست خبری گفت: اگر قرار بود عدالت اجرا شود، باید با اختلاف سه گل الریان را شکست می‌دادیم.

وی همچنین اظهار داشت: بازی زیبایی بود من به لیگ قهرمانان آسیا تبریک می‌گویم. دو تیم فوتبال زیبایی را به نمایش گذاشتند اما یک قانون نانوشته وجود دارد و آن این است که وقتی گل نزنی، گل می‌خوری. الریان 5 توپ روی دروازه ما آورد که سه تا از آنها گل شد. ما باید با اختلاف سه‌، چهار گل این بازی را می‌بردیم. خیلی خوب و رو به جلو بازی کردیم و طبق آنالیزی که از حریف کرده بودیم توانستیم از نقاط ضعف آنها به این تیم ضربه بزنیم اما در ساختار دفاعی خودمان اشتباهاتی داشتیم.

وی ادامه داد: از کیفیت بازی راضی‌ام اما از نتیجه اصلاً راضی نیستم. ما توپ‌های زیادی را روی دروازه حریف آوردیم و چند بار توپ را به تیر دروازه حریف زدیم و موقعیت‌های زیادی را خراب کردیم. توپ‌های ما یا به تیر دروازه می‌خورد یا با اختلاف کمی از کنار دروازه رد می‌شد. اگر عدالت فوتبال اجرا می‌شد باید با اختلاف سه گل پیروز می‌شدیم.

قلعه‌نویی همچنین در مورد وضعیت تیم الریان گفت:‌ الریان تیمی چندملیتی است. بازیکنان زیادی خریده اما کنترل بازی دست ما بود اگر بدشانس نبودیم باید با اختلاف سه گل می‌بردیم. با این حال با توجه به کیفیت حریف یک امتیاز هم بد نیست هر چند سه امتیاز حق ما بود. حریف بازیکنان خارجی زیادی داشت ولی کنترل بازی دست ما بود و اگر مدافعان ما باهوش‌تر بازی می‌کردند می‌توانستیم پیروز شویم.

سرمربی استقلال در مورد نحوه قضاوت داور استرالیایی گفت: اجازه بدهید در مورد داوری حرفی نزنم. من معتقدم داور به سرعت بازی کمک کرد. شاید هم اشتباهاتی داشت اما بهتر است اکنون احساسی حرف نزنیم و پس از آنکه فیلم بازی را بازبینی کردیم در مورد قضاوتش اظهار نظر کنیم هرچند معتقدم گل عمران‌زاده درست بود و پنالتی حریف درست نبود. با این حال اجازه بدهید فیلم بازی را بازبینی کنیم و بعد در این مورد به طور قطعی حرف بزنیم.