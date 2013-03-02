الهام: "قانون" کلیدواژه علیه دولت است/ برای مصوبه استخدام حجت روشن داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، غلامحسین الهام، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداریهای سراسر کشوربا اشاره به اجرای مصوبه مهرآفرین از طریق سامانه کارمند ایران گفت: توسعه دولت الکترونیک راه حل حذف امضاهای طلایی از نظام اداری و عادلانه و شفاف شدن فرآیندهای اداری است و ما تا آخرین روز عمر دولت این امر را باجدیت تمام پیگیری خواهیم کرد، زیرا تحول در نظام اداری از مهمترین ماموریت های دولت به حساب می آید و به هیچ وجه وقفه بردار نیست.

وی همچنین مسئولیت ها را فرصتی برای خدمت رسانی به مردم دانست وبا بیان اینکه هیچ حجتی برای سست کردن کار در ماه های پایانی دولت نداریم، افزود: نباید بگذاریم این فرصت از دستمان بگذرد. مقام معظم رهبری نیز در اولین دیدارشان با دولت نهم فرمودند فرصت ها خیلی زود می گذرد و باید طوری کار کنید که روز اول دولت با روز آخر آن تفاوتی نداشته باشد.

الهام تصریح کرد: اگر خدای ناکرده در روزهای آخر دولت کم کاری کنیم مسئولیت مان مضاعف خواهد شد چرا که دولت ها در پایان کار خود تجربه بیشتری دارند و کم کاری آنان به منزله فرصت سوزی بیشتر است.

سخنگوی دولت با اشاره به برخی حواشی ایجادشده که مانعی برای کار و فعالیت بخش هایی از دولت شده، ضمن تاکید بر عبور از این موانع،خاطرنشان کرد: این که دولت سیاسی باشد طبیعت کار آن است اما معنای کار سیاسی، چالش و درگیری نیست. کار سیاسی آن است که این فعالیت در این جایگاه را در طراز مطلوب خودش خوب انجام دهیم و این کار حتما موجب تقویت نظام و حفظ آن خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: حفظ نظام وظیفه ای است که با حرف و شعار عملی نخواهد شد بلکه باید با عمل درست نظام را حفظ کرد. تامین رضایت و رفاه عمومی، تامین عدالت، تامین حقوق حقه مردم منجر به کارآمدی نظام می شود و کارآمدی نظام هم موجب تقویت و پایداری آن خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد:متاسفانه افرادی خواسته یا ناخواسته با انگیزه های مختلف می خواهند که در این ماه های آخر، دولت با همه ظرفیت فعال نباشد.

سخنگوی دولت گفت: آنها روی یک نقطه اساسی دست گذاشته اند تا ایجاد مشکل کنند و برنامه شان این است که حرکت عظیمی که این دولت در طول فعالیت خویش به راه انداخته را اشتباه بخوانند و سپس این اشتباه و نتایج را متوجه رهبری معظم به عنوان بزرگترین و تنها حامی دولت در جنگ "احزاب"نمایند.

وی با تاکید بر اینکه باید دست مخالفان را خواند، در عین حال تصریح کرد: ما نباید سرگرم کارشکنی ها بشویم، زیرا هرگونه درگیری در این مسیر خروجی اش آسیب به اساس نظام خواهد بود.

الهام با بیان اینکه هر حرکتی که از سوی دولت انجام می شود از سوی برخی مورد ایراد قرار می گیرد افزود: متاسفانه روندی که در فتنه 88 آغاز شده بود همچنان پیگیری می شود و با نقاب قانون و قانون گرایی به کارهای دولت هجمه و به اسم قانون موشک های غیرقانونی به دولت شلیک می شود.

وی افزود: بنده در حد یک آشنای با ادبیات حقوقی می دانم که این حرف ها پایگاه درستی ندارد و این هجمه ها و سخن ها غیرقانونی و نادرست است.

الهام با بیان اینکه در فتنه 88 نیز کلید واژه فتنه گران «قانون» بود و اکنون نیز همین حرف گفته می شود تاکید کرد: آنها دولت را متهم به کارهای غیرقانونی می کنند، مدام در سخنان شان یک جمله تکرار می شود که دولت کار غیرقانونی می کند، قانون ستیز است، قانون گریز است تا در ادبیات سیاسی کشور این موضوع را ثبت کنند که این موضوع تحلیل ها و آثار دیگری را به دنبال خواهد داشت.

الهام گفت: آنها متاسفانه قانون را سدی تعریف می کنند که به وسیله آن با هر اقدام حرکت آفرین دولت، مواجهه شود. در حالی که این کار ضربه زدن به اساس و هویت قانون است.

وی با بیان اینکه قانون را نباید بهانه ای برای جلوگیری از کار مردم قرار داد افزود: در حال حاضر متاسفانه دعاوی حقوقی تبدیل به چالش های سیاسی می شوند که نتیجه اش آن است که هم امور مردم مختل و هم وقت دولت تلف می شود.

وی در ادامه گفت: قانون ریل حرکت منطقی در زمین نظام اسلامی و قانون اساسی به سوی هدف است و نه سد توقف.

الهام تصریح کرد: اگر نسبت به کارهای دولت شبهه ای وارد شد، توقف در اجرا لازم نیست، بلکه تنها توقف در فهم موضوع لازم است.

وی افزود: متاسفانه برخی نهادها یک وظیفه پیشگیری با مفهومی تعریف نشده و رویکرد انتظامی و بازدارنده برای خود تعریف کرده اند و بر این اساس تصمیمات دولت را متوقف می کنند.



معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: ما برای حرکت قانونمند خویش در موضوع استخدام ها حجت روشن داریم. نباید این فرصت را بسوزانیم و به صرف اینکه برخی مدعی شوند کار ما غیرقانونی است آن را رها کنیم. دولتی که قوی ترین، پرتلاش ترین و کارهایش پرامضاترین از سوی مقام معظم رهبری است، نباید با القای این شبهات مسیر گم کند و در کار و خدمت کوتاه بیاید.

وی در ادامه با اشار به اینکه حقوق کارمندان دولت باید رعایت شود گفت: تنگ نظری در پرداخت حقوق کارمندان، تضییع حقوق مردم است. امتیازها باید عادلانه و قانونمند باشد. سختی مشاغل را باید واقع بینانه دید، چه اشکالی دارد حقوق یک کارگر معدن که از جانش مایه می گذارد از مدیر عالی رتبه ای که سختی کاری او فکری و روحی است، بیشتر باشد.

سخنگوی دولت با تاکید بر ادامه اصلاح نظام اداری کشور گفت: با اصلاح نظام اداری می توان خدمت رسانی صادقانه داشت و رضایت مندی عمومی را نیز جلب کرد.