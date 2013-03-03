حسین مظفر معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص بررسی تحلفات طرح مهرآفرین اظهار داشت: متاسفانه تعداد زیادی از بندهای این مصوبه در ابتدا خلاف قانون اساسی، قانون برنامه، قوانین موضوعه و قانون خدمات کشوری بود که هیات تطبیق قوانین آنرا رد کرد و به هیات دولت فرستاد.

وی اظهار داشت: سپس دولت برخی مواد آنرا اصلاح کرد اما باز هم تعدادی خلاف قانون در این طرح وجود داشت و هیات تطبیق قوانین هم در بررسی های اولیه آنرا مجدد خلاف قانون تشخیص داد.

مظفر با بیان اینکه منتظر این هستیم تا رئیس مجلس غیر قانونی بودن این طرح را به دولت ابلاغ کند، گفت: ابتدا رئیس مجلس آنرا برای رای مقدماتی می فرستد تا اگر اصلاحاتی می خواهند انجام بدهند لحاظ شود وگرنه غیر قانونی بودن آنرا ابلاغ می کند.

رئیس ستاد انتخاباتی ائتلاف سه گانه همچنین درخصوص این سوال که کاندیدای نهایی ائتلاف سه گانه کی معرفی خواهد شد، گفت: در سال 92 کاندیدای نهایی خود را معرفی می کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که چه ساز و کاری برای معرفی کاندیدای اصلی تدارک دیده شده است، گفت: ما نمی خواهیم به جای مردم تصمیم بگیریم، ساز و کار به نحوی است که از دل وجدان عمومی و آراء مردم به دست می آید و هر کاندیدایی که شایستگی بیشتری داشته باشد و بتواند میزان بیشتری از آراء عمومی را جذب کند گزینه نهایی خواهد بود.

مظفر در پاسخ به این سوال که آیا نظر سنجی‌هایی تاکنون در نظر گرفته شده و کدام کاندیدا در نظرسنجی ها جلوتر است، گفت: نظرسنجی های مختلفی انجام گرفته و در حال انجام است برخی رشد خوبی دارند و برخی نیز رشدشان کمتر است، ما می دانیم چه کسی جلوتر است اما فعلا اعلام نمی کنیم.