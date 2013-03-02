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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۵۲

"حوض نقاشی" در دانشگاه تهران به نمایش درمی‌آید

"حوض نقاشی" در دانشگاه تهران به نمایش درمی‌آید

فیلم سینمایی "حوض نقاشی" به کارگردانی مازیار میری دوشنبه 14 اسفند ماه در دانشگاه تهران نمایش داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی"حوض نقاشی" فیلم برگزیده تماشاگران سی و یکمین جشنواره فیلم فجر، در دانشگاه تهران اکران و نقد و بررسی می‌شود.

در این مراسم، فیلم برای دانشجویان نمایش داده می‌شود و پس از آن نشست نقد و بررسی و پرسش و پاسخ با حضور جواد طوسی منتقد، مازیار میری کارگردان، منوچهر محمدی تهیه‌کننده، حامد محمدی نویسنده و بازیگران فیلم برگزار می‌شود.

این جلسه به همت انجمن اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوشنبه 14 اسفند 91 ساعت 13 در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

شهاب حسینی، نگار جواهریان، فرشته صدر عرفایی، سیامک احصایی و .... بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

 


 

کد مطلب 2009252

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