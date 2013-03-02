به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی"حوض نقاشی" فیلم برگزیده تماشاگران سی و یکمین جشنواره فیلم فجر، در دانشگاه تهران اکران و نقد و بررسی می‌شود.

در این مراسم، فیلم برای دانشجویان نمایش داده می‌شود و پس از آن نشست نقد و بررسی و پرسش و پاسخ با حضور جواد طوسی منتقد، مازیار میری کارگردان، منوچهر محمدی تهیه‌کننده، حامد محمدی نویسنده و بازیگران فیلم برگزار می‌شود.

این جلسه به همت انجمن اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوشنبه 14 اسفند 91 ساعت 13 در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

شهاب حسینی، نگار جواهریان، فرشته صدر عرفایی، سیامک احصایی و .... بازیگران این فیلم سینمایی هستند.



