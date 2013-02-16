"حوض نقاشی" به بازار جشنواره برلین رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، امور بین‌الملل سازمان سینمایی سوره در حاشیه بازار جشنواره فیلم برلین با نمایندگان مهمترین جشنواره‌های بین‌المللی مانند جشنواره فیلم توکیو، سن سباستین، مونترال، کن، لوکارنو، شیکاگو، سیاتل که سال گذشته میزبان فیلم "یه حبه قند" بود، ریور ایتالیا، دبی، ورشو ، مکزیک، دوبلین ایرلند، اکسگراند آلمان که پارسال میزبان انیمیشن "پارازیت" بود، بمبئی هند و همچنین تعدادی جشنواره فیلم کودک و نوجوان مانند جشنواره بین‌المللی کودک و نوجوان فرانسه، جشنواره فیلم کودک و نوجوان برلین، جشنواره فیلم کودک چین، جشنواره فیلم کودک و نوجوان شلینگل آلمان و … در غرفه موسسه دیدار و گفتگو کردند.

همچنین در روزهای سپری شده از جشنواره برلین توزیع کنندگانی از آلمان، فرانسه، هند، ترکیه، آمریکا، ایتالیا، لبنان، بلغارستان، یونان و … در غرفه موسسه سینمایی سوره حضور یافتند و مذاکراتی انجام شد. به بازدیدکنندگان، کاتالوگ فیلم‌های بلند و کوتاه به همراه بروشور و دیگر متریال تبلیغاتی جهت عرضه فیلم ها ارائه شد. نماینده شبکه Channel Plus فرانسه نیز در غرفه حضور یافت و مذاکراتی درباره عرضه تولیدات حوزه هنرى انجام شد.

امسال در کنار فیلم‌های سینمایی "حوض نقاشی" به کارگردانی مازیار میری، "خسته نباشید" به کارگردانی محسن قرائی و "تاج محل" به کارگردانی دانش اقباشاوی که از تولیدات سال ۹۱ حوزه هنری هستند و در بازار جشنواره برلین ارائه شده‌اند.

تولیدات کوتاه و مستند و انیمیشن‌های "علا و غلوم"، "هوشان"، "تاریخ از این ور" و ... از جمله سریال‌های انیمیشنی جدید که به همراه فیلم‌های کوتاه داستانی مانند "انار میوه بهشت است"، "می‌خورد بر بام خانه" و "خروج اضطراری" که بارها و بارها در جشنواره‌های فیلم کودک به نمایش گذاشته شده است یکی از چندین فیلم کودک و نوجوانی است که در این بازار عرضه شده است.

tیلم‌های مستند "شحنه"، "بیداری" محصول مشترک ایران و مصر، "این سه زن"، "یوما یعنی مادر"، "موکان"، "مادرم بلوط"، "بی‌بی تولدت مبارک" و … از تولیدات جدید حوزه هنرى هستند. مستند "مادرم بلوط" در جشنواره بین‌المللی تسالونیکی ۲۰۱۳ به نمایش گذاشته خواهد شد، امسال از مراکز استان‌های حوزه هنری آثاری در غرفه سازمان سینمایی سوره عرضه شده و مورد توجه قرار گرفته‌اند.