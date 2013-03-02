به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد بساق زاده امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به رتبه بندی شرکتهای تولیدی، پیمانکاری و خدماتی صنایع نفت و پتروشیمی کشور، گفت: سهشنبه هفتهجاری 15 اسفندماه با حضور رستم قاسمی وزیر نفت از بین 94 شرکت خدماتی، تولیدی، پیمانکاری و صنایع تکمیلی پتروشیمی، شرکتها رتبه بندی و ستاره دار میشوند.
مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه براساس جدیدترین روش رتبهبندی شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی 160 ارزیاب داخلی و خارجی رتبه بندی این مجموعه شرکتهای را انجام می دهند، تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته صنعتی جهان به ویژه در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم یکسری رتبه بندی شرکت های صنعتی به نام EFQM وجود دارد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه برای رتبه بندی شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی یک نظام امتیاز بندی بین صفر تا یکهزار امتیاز تعریف شده است، بیان کرد: تاکنون هیچ یک از شرکتهای ایرانی فعال در صنعت پتروشیمی موفق به کسب بیش از 700 امتیاز نشده اند.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با یادآوری اینکه 9 معیار فنی، عملیاتی، نیروی انسانی و زیست محیطی برای ارزیابی شرکت های پتروشیمی تعریف شده است، تبیین کرد: ارزیابی شرکت های پتروشیمی با مشارکت موسسه استاندارد و برخی از موسسات معتبر علمی در داخل کشور انجام می شود.
وی با تاکید بر اینکه ممیزی شرکتهای فعال پتروشیمی منجر به یک الگوسازی و کیفی نگری برای توسعه کمی و کیفی صنعت پتروشیمی خواهد شد، افزود: بر اساس این نظام جدید رتبه بندی شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی تولیدکنندگان، پیمانکاران و فعالان ممتاز در صنعت پتروشیمی شناسایی خواهند شد.
بساق زاده در پاسخ به سئوال مهر که آیا برای تولیدکنندگان و ممتازان صنعت پتروشیمی که دارای بالاترین امتیاز هستند، شرایط ویژهای در نظر گرفته می شود؟ گفت: این طرح صرفا یک پروژه فرهنگ سازی بوده و هدف از اجرای ان اجرای یک مدل سازی جدید در صنعت پتروشیمی است.
مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه هیچگونه امتیاز خاصی بریا شرکت های برتر دیده نشده است، خاطرنشان کرد: در جشنواره تعالی سازمانی سالجاری 94 شرکت خدماتی، تولیدی، پیمانکاری و صنایع تکمیلی پتروشیمی پس از ارزیابی و ممیزی رتبهبندی خواهند شد.
این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: قطعا رتبه بندی و جایگاه این شرکتها در فعالیتهای آتی صنعت پتروشیمی ملاک ارزیابی دقیق تر برای اجرای پروژهها قرار میگیرد.
با حضور وزیر نفت دور جدید رتبه بندی و اجرای نظام امتیاز بندی برای شرکتهای خدماتی، پیمانکاری، تولیدی و صنایع تکمیلی نفت و پتروشیمی در هفته جاری آغاز میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد بساق زاده امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به رتبه بندی شرکتهای تولیدی، پیمانکاری و خدماتی صنایع نفت و پتروشیمی کشور، گفت: سهشنبه هفتهجاری 15 اسفندماه با حضور رستم قاسمی وزیر نفت از بین 94 شرکت خدماتی، تولیدی، پیمانکاری و صنایع تکمیلی پتروشیمی، شرکتها رتبه بندی و ستاره دار میشوند.
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