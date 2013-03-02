ميثم محمدي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نزدیکی ایام نوروز و لزوم تنظیف و پاکسازی عمومی شهر واحد خدمات شهری شهرداری گناوه مدتي است كه اقدام به لایروبی کانال های دفع آبهای سطحی شهر كرده است.
مسئول واحد خدمات شهری شهرداری گناوه در همين زمينه گفت: در برنامه عملیات لایروبی کانال ها که به صورت اکیپی با 25 نفر از نیروها بهصورت شبانه صورت میگیرد، تاکنون بیش از سههزار متر از کانالها پاکسازی شده است.
محمدی ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم اجرای كامل شبکه فاضلاب شهری در گناوه، شهروندان از کانالهای دفع آبهای سطحی شهر به عنوان کانال فاضلاب استفاده میکنند و هزینههای هنگفتی را بر دوش شهرداری گناوه میگذارند.
وي اضافه كرد: با اين وجود عليرغم صرف هزينه فراوان، لزوم نظارت بر بهداشت و پاکیزگی عمومی شهر و حفظ سلامت شهروندان ما را بر آن داشته است تا با حداکثر توان نسبت به رفع این مشکلات در زمينه پاكسازي كانالهاي دفع آبهاي سطحي اقدام كنيم.
محمدي گفت: از شبکه بهداشت و درمان شهرستان انتظار می رود تا براي جلوگیری از شکل گیری و تجمع حشرات موذی در کانالها نسبت به کلر زنی و ضدعفونی کردن کانالهای لایروبی شده تا پیش از نوروز اقدامات لازم را در اين زمينه به عمل آورند.
وي در ادامه افزود: امیدواریم اداره محیط زیست شهرستان نیز نسبت به تذکر و برخورد با صاحبان منازلی که با رها کردن آبهای حیاط خود در کوچه و خیابانها ضمن تخریب آسفالت باعث بهوجود آمدن جلبک و آلودگی در سطح معابر میشوند، اقدام قانونی رابه عمل آورد.
مسئول خدمات شهری شهرداری گناوه در پايان گفت: با توجه به همكاري تنگاتنگ مدیریت سازمان حفاظت ازمحیط زیست شهرستان با شهرداري گناوه، انتظار است تا اين سازمان هم در زمینه تهیه پلاستیک برای جمع آوری زبالههای تولید شده در ایام نوروز در ساحل گناوه همكاري لازم را با شهرداري داشته باشد.
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