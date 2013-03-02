انتقاد از اظهارات رئیس جمهور درباره وظایف قانونی سپاه/ جریان انحرافی درپی خدشه به سپاه تا انتخابات است

مجتبی ذوالنور مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه در گفتگو با خبرنگار مهر به تشابه ویژگی های جریان انحرافی و جریان فتنه پرداخت و گفت: درحقیقت این دو، دو روی یک سکه هستند که دارای شباهت های بسیاری در تفکر و عمل دارند.

وی با اشاره به تلاش گروه انحرافی برای رابطه با آمریکا تصریح کرد: علاوه بر اشتراک جریان فتنه و گروه انحرافی در تلاش برای رابطه با آمریکا هر دو جریان دارای فساد مالی و اداری هستند و ولایت گریزی و ولایت ستیزی از ویژگی های دیگر مشترک این دو جریان است.

ذوالنور با اشاره به برخورد باندی و رفاقتی این دو جریان و بی توجهی به شایسته سالاری اظهار داشت: تساهل و تسامح در حوزه فرهنگ و فرهنگ ستیزی از دیگر مشخصه های مشترک این دوگروه است.

وی به جامعه هدف جریان انحرافی پرداخت و گفت: آنها بدنه دین مدار، ولایی، اصولگرا و اهل تعبد را نشانه گرفتند، بر این اساس جریان انحرافی افراد مدافع منافع انقلاب، خانواده شهدا، پاسداران و نیروهای مسلح را مورد هجمه قرار داده اند.

مشاور نماینده ولی فقیه درباره اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه اطلاعات سپاه و غیر سپاه نباید در انتخابات نظام پزشکی دخالت کند" گفت: طبیعی است کسانی که در انتخابات دنبال انحراف هستند، امروز قشر ولایتمدار و اصیل را مورد هجمه قرار دهند.

وی ادامه داد: در انتخابات نظام پزشکی برخی علیه سپاه و وزارت اطلاعات هجمه های تبلیغاتی را در بوق کرنا کردند در حالی که سپاه همانند نیروی انتظامی یکی از ضابطین قضایی است و در انتخابات نظام پزشکی به وظیفه خود عمل کرده است.

ذوالنور با اشاره به اینکه یکی از وظایف سپاه حفظ دستاورد های انقلاب است، تصریح کرد: در آستانه هر انتخاباتی شورای نگهبان یا نظام پزشکی ممکن است از هر دستگاهی استعلام کنند و بخواهند سوءپیشینه و مشکل امنیتی آن افراد را بررسی کنند، حالا وقتی سپاه به وظیفه خود در مورد استعلام ها عمل می کند علیه سپاه جوسازی می کنند.

ذوالنور حمله به سپاه را یکی از برنامه های گروه انحرافی دانست و گفت: چون یکی از وظایف سپاه حفظ امنیت انتخابات است، جریان هایی که با انقلاب زاویه دارند در صدد آن هستند تا با نزدیک شدن به انتخابات با تبلیغات گسترده چهره سپاه را مخدوش کنند.