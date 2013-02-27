واکنش سپاه به اظهارات احمدی نژاد: اقدام سپاه در انتخابات نظام پزشکی قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به برخی اظهار نظرها در زمینه دخالت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی سپاه در امر انتخابات نظام پزشکی گفت: اقدام اطلاعات سپاه در روند بررسی صلاحیت ها در انتخابات نظام پزشکی "قانونی" بوده و به درخواست مراجع قانونی صورت پذیرفته است.



وی افزود: قرائن و مستندات موجود نشان می دهد مرجع قانونی، قبل از سپاه از دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز استعلام کرده است و در خصوص ردّ صلاحیت شدگان پاسخ همه آنها "منفی" بوده است.



سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه "بهتر بود عزیزان قبل از رسانه ای کردن این قضیه، به امکان بررسی و پیگیری دقیق موضوع از مجاری قانونی و دلائل متقن و محکم ردّ صلاحیت ها می اندیشیدند"، اظهار داشت: حفظ آرامش، وحدت و یکپارچگی در کشور نیازمند عزم ملی و تمکین قانون است و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره سعی کرده است از ورود به مسائلی که ممکن است به تشویش و انحراف اذهان و افکار عمومی منجر شود، پرهیز نماید و به وظایف قانونی خود بپردازد.



سردار شریف در پایان تأکید کرد: بدیهی است عدم اقدام سپاه در پاسخ به استعلام مراجع قانونی در زمینه انتخابات نظام پزشکی، یک کار خلاف قانون محسوب می شد.