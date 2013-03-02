گسترش جنبشهای اعتراضی درغرب/ رشد شکاف اجتماعی بدلیل وضع بد مالی

پروفسور استوارت سیم استاد دانشگاه نورث آمبریا در نیوکاسل انگلستان در خصوص اینکه چه نقدی بر سبک زندگی غربی وارد است به خبرنگار مهر گفت: بحران مالی سالهای 2007 و 2008 میلادی هنوز در غرب طنین‌انداز است و هنوز غرب از این بحران رنج می‌برد.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته اثرات منفی این بحران بر استاندارد زندگی مردم تا چند سال آینده اثرگذار خواهد بود و تأثیر منفی بر استاندارد زندگی مردم خواهد داشت.

این فیلسوف انگلیسی در ادامه تصریح کرد: در حقیقت هنوز در مورد اینکه چگونه رشد اقتصادی احیا شود میان سیاستمداران و اقتصاددانان غربی توافقی وجود ندارد.

مؤلف "دیکشنری لیوتار" در ادامه یادآور شد: یکی از ابعاد نگران کننده وضعیت کنونی اقتصادی این است که شکاف میان فقیر و غنی را زیاد می کند و از رهگذر تعمیق این شکاف شاهد به وجود آمدن تنشهای اجتماعی در برخی کشورهای غربی خواهیم بود. از همین رو شاهد به وجود آمدن و گسترش جنبشهای اعتراضی مانند جنبش "تسخیر" در غرب خواهیم بود.

وی در ادامه تأکید کرد: با این وجود حکومتهای غربی هنوز به به باورها و ایده‌های اقتصادی نئولیبرال وفادار مانده‌اند. آنها همچنان به ایده‌های بنیادگرایی بازار پایبند هستند. این پایبندی در حالی است که شواهد زیادی نشان می‌دهد چنین اقتصادی تنها برای طبقه بالای اجتماعی و اقتصادی سود و منفعت داشته است.

استوارت سیم در ادامه افزود: همین باورها باعث می شود تا بازار سقوط کند و سطح بیکاری افزایش یابد. بر این اساس غرب نیاز به مدل اقتصادی جدیدی دارد تا بتواند نیازهای خود را بر اساس آن مدل پاسخ دهد. اما این چیزی است که اندک کسانی که در قدرت هستند شاید آنرا بپذیرند.

استاد دانشگاه نورث آمبریا یادآور شد: از سوی دیگر غرب هر اقدام مؤثری در جهت مقابله با گرم شدن کره زمین را رد کرده است. اگر چه در حال حاضر مشخص و معین شده که گرم شدن کره زمین چه تبعات جبران‌ناپذیری بر محیط زیست دارد و چه تبعات دامنه‌دار و گسترده‌ای گریبان همه ابنای بشر را خواهد گرفت ولی میل و خواست جدی برای تغییر دادن این وضع اسفبار از سوی کشورهای غربی وجود ندارد.

وی در ادامه تصریح کرد: استفاده از سوختهای فسیلی همچنین در غرب توسط کمپانیهای بزرگ دنبال می شود. کمپانیهای نفتی صرف نظر از تبعات زیست محیطی استفاده از چنین سوختهایی، به استثمار منابع جدید سوختهای فسیلی ادامه می دهند.

استاد دانشگاه نورث آمبریا در پایان یادآور شد: در حال حاضر نوعی رهبری سیاسی در غرب که چنین اقداماتی را مانع شود وجود ندارد.