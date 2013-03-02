" عاشورا " صحنه هنر واقعی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه دومین مسابقه ملی عکاسی نگاه سرخ در گرگان اظهار کرد: اولین هنرمند خداوند است چراکه هر چیزی که آفریده زیبا و در حد اعلا است و تاکنون کسی نتوانسته بر مصنوعات خداوند عیب و ایرادی بگیرد.

آیت الله سید کاظم نورمفیدی گفت: هنرمندان و کسانی که بهره ای از هنر دارند یکی از صفات ذاتی خداوند در وجود آن ها تجلی کرده و خداوند این نعمت را به آن ها عطا کرده است بنابراین باید از این نعمت خدادادی به بهترین شکل در جهت خدمت به انسان ها استفاده کرده تا شکر نعمت را به جا آورند.

وی ادامه داد: اگر نگاهی به عاشورا بیندازیم می بینیم که چهره سیدالشهدا در مقابل سخترین مصیبت ها و سختی و تلخی ها نه تنها شکسته نشد بلکه بازتر و نورانی تر می شد و حادثه عاشورا تجلی هنر واقعی در عالی ترین شکلش است.

آیت الله نورمفیدی اظهار کرد: کسانی که سهمی از انواع هنر دارند باید آن را در قالب هنر خود به دنیا عرضه کرده تا شکر نعمت خداوند را به جای آورند. عاشورا این هنر عظیم بشریت و هنر انسان کامل را نیز هنرمندان در قالب های مختلف مانند شعر، تعزیه و تئاتر به صورت صحیح و به دور از مطالب لغو و نادرست برای مردم به نمایش درآورند.

وی افزود: عکس جدا از تعزیه و شعر بوده و می تواند احساسات مردم را نسبت به عاشورا منعکس کند و نگاه سرخ عاملی شد تا عده ای را به سمتی بیاورد که بتوانند صحنه هایی را در قالب عکس به تصویر بکشند که بسیار خوب است.

نورمفیدی گفت: عکس هم می تواند انسان را به فضاهای آلوده و حیوانی بکشد و هم اور را به صحنه های ملکوتی و الهی ببرد. اگر این کار برای رضای خدا و خدمت به انسان ها باشد خداوند درهای رحمتی را به روی شما هنرمندان باز می کند.