طرح مسکن ارزان قیمت برای مددجویان کمیته امداد خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر نخعی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه 14 هزار مددجوی تحت حمایت این نهاد در استان مسکن غیر مقاوم دارند، تصریح کرد: با یک زلزله پنج ریشتری این منازل در معرض تخریب قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه حتی در بارش اخیر باران در سطح شهر بیرجند تخریب منازل مددجویان را داشته ایم، افزود: تامین مسکن مقاوم برای مددجویان از دغدغه های کمیته امداد است.

وی از طراحی طرحی با عنوان مسکن ارزان قیمت برای مددجویان تحت حمایت این نهاد خبر داد و بیان کرد: در قالب این طرح مسکن مقاوم با متراژ 35 متر و با سازه سبک، سقف شیروانی و ارزان قیمت برای مددجویان ساخته می شود.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی با بیان اینکه این طرح به تائید بنیاد مسکن و سازمان نظام مهندسی استان رسیده است، افزود: طرح مسکن ارزان قیمت برای تصویب نهایی به کمیته امداد مرکز ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه 73 درصد مددجویان تحت حمایت این نهاد را سالمندان تشکیل می دهند، ادامه داد: سالمندان خانوار های یک یا دو نفره هستند و متراژ واحد 35 متری برای آنها کفایت می کند.

نخعی قیمت تمام شده مسکن در این طرح را 10 میلیون و 800 هزار تومان اعلام کرد و افزود: درصورت داشتن توان مالی برای باز پرداخت تسهیلات بیشتر به مددجویان اعطا و زینای مسکن برای آنها نیز افزایش می یابد.

دو هزار و 500 خانواده شهری فاقد مسکن مقاوم

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه دو هزار و 500 خانوار شهری تحت حمایت این نهاد فاقد مسکن مقاوم هستند، افزود: از این تعداد به خانوارهایی که متقاضی مسکن مهر بوده اند مبلغ 50 میلیون ریال به صورت بلاعوض برای کمک به ساخت مسکن پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: 20 نفر در سال جاری این کمک بلاعوض را دریافت کرده اند.

نخعی به کمک های این نهاد برای کمک به زلزله زدگان و بازسازی منازل مددجویان تحت پوشش گفت: در زلزله زهان 106 میلیون ریال توسط کمیته امداد و خیرین به زلزله زدگان کمک شد.

وی همچنین از اعطای یک میلیون و 500 هزار تومان کمک بلاعوض به زلزله زدگان تحت حمایت این نهاد برای ساخت مسکن خبر داد و ادامه داد: این رقم تا پایان سال افزایش خواهد یافت.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی گفت: مبلغ 200 میلیون ریال نیز از سوی خیرین طی روز های اخیر برای کمک به زلزله زدگان کمک شده که تا پایان سال توزیع می شود.