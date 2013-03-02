غلامرضا باغ آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال تراکتورسازی پیش از بازی با تیم نفت تهران ضمن بیان مطلب فوق گفت: در حال حاضر همه تلاش خود را می کنیم تا بازیکنان را از حال و هوای برد مقابل تیم الجزیره خارج کنیم چون آمار نشان می‌دهد تیم نفت تهران در نیم فصل دوم از نظر کسب امتیاز پس از تیم های استقلال و تراکتورسازی در رده سوم جدول لیگ قرار دارد.

وی در همین خصوص افزود: نفتی ها در 17 بازی نیم فصل اول 22 امتیاز کسب کرده اند اما در 10 بازی نیم فصل دوم آنها 10 امتیاز بدست آورده اند به همین دلیل با اینکه در زمین خود مقابل این تیم بازی می کنیم اما بازی سختی را پیش رو داریم. نفت تیم تاکتیکی و خوبی است که از کادرفنی باهوش و با تجربه ای برخوردار است.

مربی تیم فوتبال تراکتورسازی تاکید کرد: برای اینکه در کورس قهرمانی باقی بمانیم و از صدر جدول فاصله نگیریم چاره ای جز شکست تیم نفت در ورزشگاه یادگار امام نداریم.

وی در خصوص بازیکنان محروم و مصدوم تراکتورسازی پیش از بازی با نفت گفت: خوشبختانه برای بازی با تیم نفت تهران کلیه نفرات خود را در اختیار داشته و بازیکن مصدوم و محروم نداریم ضمن اینکه برغم بازی با الجزیره که قاسم دهنوی محروم بود در این بازی در لیگ از وجود وی می توانیم استفاده کنیم.

دیدار تیم های فوتبال تراکتورسازی و نفت تهران از هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر ساعت روز دوشنبه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار خواهد شد.