نفرات برتر نخستین نمایشگاه و جشنواره دنیای دیجیتال منطقه آزاد انزلی معرفی شدند

امین افقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در رشته فوتبال 2012 بازی های رایانه ای هومن دروی، امیر صانعی، احسان زرین نیا، محسن غضنفری، در اتوموبیل رانی بالای 17 سال محمد معین رضایتی، وحید یعقوبی مقدم،نیما حاج آقا زاده و عماد نظامی و در رده سنی زیر 17 سال نیما محمد دوست و علیرضا عسکرزاده رده های برتر مسابقات را از آن خود کردند.

وی اظهارداشت: همچنین 40 شرکت دولتی و خصوصی در 60 غرفه محصولات و توانمندی های برترین برندهای تولید و عرضه کننده صنایع رایانه ای - دیجیتال داخلی و خارجی را در نخستین نمایشگاه دنیای دیجیتال منطقه آزاد انزلی ارائه دادند.

مدیر روابط عمومی منطقه آزاد انزلی گفت: در جشنواره فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه، شرکت های دانش بنیان، موسسات طراح و تولید کننده بازی های رایانه ای و نرم افزارهای چند رسانه ای، شرکت های ارائه دهنده سرویس های اینترنتی، تجارت و بانکداری الکترونیک آخرین محصولات و توانمندی های خود را عرضه کردند.

وی افزود: در بخش جنبی نیز کارگاه های آموزشی در زمینه ساخت بازی های رایانه ای، نرم افزار و سخت افزار با هدف ارتقاء سطح آگهی های عمومی شرکت کنندگان برگزار شد.

افقی ادامه داد: نخستین نمایشگاه و جشنواره دنیای دیجیتال از سوی بخش خصوصی از پنجم تا امروز در مجتمع ستاره شمال واقع در فاز تجارت منطقه آزاد انزلی با نظارت و همکاری این سازمان برگزار شد و در روز پایانی به قید قرعه به بازدید کنندگان نمایشگاه هدایایی از محصولات مورد ارائه به رسم یادبود اهداء شد.