اخطار پلمب به ۷ واحد صنفی فروش دخانیات در کاشان

مهدی باقی‌مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در گشت‌های ویژه بازرسی اتاق اصناف از واحدهای صنفی فروشندگان کیف و کفش در سطح شهرستان کاشان، از ۱۳ واحد صنفی بازرسی به عمل آمد که در این بازرسی‌ها ۲ فقره گزارش تخلف توسط بازرسان تنظیم و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شد.

وی ابراز کرد: همچنین در راستای تشدید کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی عرضه‌کننده دخانیات، بازرسی مشترکی با حضور بازرسان اتاق اصناف، اداره نظارت بر اماکن عمومی، اداره صنعت، معدن و تجارت و بسیج اصناف انجام شد.

رئیس اتاق اصناف کاشان ادامه داد: در این طرح از ۱۴ واحد صنفی فروش دخانیات بازرسی شد و در جریان این بازرسی‌ها ۲۰ هزار نخ سیگار غیرمجاز و قاچاق جمع‌آوری شد.

وی تصریح کرد: همچنین ۷ واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن فاصله قانونی با مدارس، بر اساس ماده ۲۸ قانون نظام صنفی اخطار پلمب دریافت کردند.

باقی مجرد تأکید کرد: بازرسی و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی با هدف صیانت از حقوق شهروندان، اجرای مقررات صنفی و برخورد با تخلفات، به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.