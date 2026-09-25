پالایش نفت در اصفهان دلسوختگان را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتسال پالایش نفت اصفهان و دلسوختگان قم در چارچوب هفته ششم لیگ برتر عصر جمعه ۳ مهر در سالن اختصاصی پالایش نفت برگزار شد.

نماینده اصفهان در این دیدار با گل سعید ممبینی از حریف پیش افتاد؛ سپس روح‌الله ایثاری کار را به تساوی کشاند، این شروع یک نمایش تهاجمی از پالایش نفت بود به طوری که اصفهانی‌ها ۳ گل دیگر توسط بلال اسماعیلی، محمد مرادی و بهنام فکور به ثمر رساندند.

نماینده قم در پایان توانست یک بار دیگر توسط ایثاری گلزنی کند تا از سنگینی شکست بکاهد؛ در نهایت این مسابقه‌ با برتری ۴ بر ۲ پالایش نفت خاتمه یافت.

شاگردان مهرداد جابری در تیم پالایش نفت با این پیروزی ۷ امتیازی شدند و در رده دهم جدول قرار دارند؛ دلسوختگان قم نیز با همین امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به پالایش در رده نهم قرار گرفت.

تیم فوتسال پالایش نفت اصفهان در هفته هفتم لیگ برتر جمعه ۱۰ مهر مهمان تیم دائم پناه مشهد خواهد بود.