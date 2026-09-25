نواف سلام: هزینه های نظامی در دنیای امروز از هزینه های توسعه فراتر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نواف سلام نخست‌وزیر لبنان در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که بدون اعتماد متقابل، نمی‌توان امنیت و همکاری میان کشورها را تحکیم کرد.

وی ادامه داد: در جهانی زندگی می‌کنیم که جنگ‌ها و درگیری‌ها در آن رو به افزایش است و هزینه تسلیحات از هزینه توسعه بیشتر شده است.

سلام خاطرنشان کرد که حاکمیت کشورها نباید قابل مذاکره باشد و قواعد حقوق بین‌الملل نیز نباید برای برخی اجرا شود و برای دیگران نه.

نخست وزیر لبنان اولویت این کشور را در این نکته دانست که اختیار تصمیم‌گیری ملی خود را بازیابد؛ به‌گونه‌ای که هیچ قدرتی فراتر از قدرت دولت و هیچ سلاحی خارج از نیروهای مسلح آن نباشد.

وی افزود که هیچ تصمیمی درباره جنگ یا صلح، خارج از نهادهای قانون اساسی دولت گرفته نمی‌شود.

نواف سلام به اشغالگری رژیم صهیونیستی در اراضی لبنان اشاره و با بیان اینکه قطعنامه ۱۷۰۱ همچنان مرجع اساسی روابط لبنان و اسرائیل است، تصریح کرد که برای بازپس‌گیری سرزمین‌های لبنان از اشغال اسرائیل و گسترش حاکمیت لبنان بر سراسر خاک کشور تلاش می‌کند.

نخست‌وزیر بر انحصار سلاح در دست دولت و قرار داشتن تصمیم جنگ و صلح در اختیار نهادهای قانون اساسی آن تأکید کرده و افزود که لبنان با جنگی روبه‌رو شد که آن را انتخاب نکرده بود، بلکه این جنگ بر او تحمیل شد.

سلام با اشاره به اینکه لبنان از رویدادهای پیرامون خود تأثیر می‌پذیرد، افزود: نمی‌پذیریم که لبنان بار دیگر به میدان درگیری‌های دیگران یا برگ چانه‌زنی در دست آنان تبدیل شود. آینده لبنان را نمی‌توان به جای آن تعیین کرد و امنیت و ثبات این کشور نباید بهای توافق‌هایی باشد که بدون حضورش منعقد می‌شوند.

نخست‌وزیر لبنان خواستار تثبیت آتش‌بس و خروج رژیم صهیونیستی از اراضی لبنان شد.