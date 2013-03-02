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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۲۲

گزارش روزانه بورس/

124 میلیاردتومان سهم و حق تقدم در بورس تهران معامله شد

124 میلیاردتومان سهم و حق تقدم در بورس تهران معامله شد

202 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 124 میلیاردتومان، امروز شنبه در بورس اوراق بهادار تهران مورد داد و ستد قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات روز شنبه بورس اوراق بهادار تهران 202 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 124 میلیاردتومان مورد داد و ستد قرار گرفت. در معاملات امروز، افزایش 5 برابری بهره مالکانه معادن در لایحه بودجه سال آینده باعث شد تا شاخص کل متاثر از این خبر با 374 واحد کاهش به رقم 37 هزار و 437 واحد برسد.

شاخص بازار اول بورس تهران نیز 403 واحد کاهش یافت، اما شاخص بازار دوم 156 واحد رشد را تجربه کرد. همچنین شاخص صنعت 360 واحد، شاخص آزاد شناور 485 واحد و شاخص 30 شرکت بزرگ 28 واحد کاهش یافتند.

در معاملات امروز، بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را شرکت های فولاد مبارکه اصفهان با 94 واحد، ملی صنایع مس ایران با 92 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر با 67 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو با 63 واحد بر جای گذاشتند.

کد مطلب 2009729

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