آغاز عملیات گسترده ارتش در لاذقیه/ رسیدن ارتش به مرز ترکیه و وضع دشوار تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الاخباریه از تلفات و خسارتهای سنگین تروریستهای مسلح در حومه های دمشق، الرقه، حمص و دیرالزور خبر داده است.



بر اساس این گزارش، در ادامه عملیات یگانهای ارتش سوریه در حومه های دمشق، الرقه، حمص و دیرالزور، خسارتها و تلفات سنگینی به تروریستها وارد و مخفیگاهها و سلاحهای متعلق به آنها منهدم شد.



از سوی دیگر، تروریستها با خمپاره، اطراف اداره گمرک و انبارهای موسسه مناطق آزاد دمشق را هدف قرار دادند.



خبر دیگر اینکه دانشجویان و اتباع سوری مقیم روسیه و هند با برگزاری تظاهراتی، ضمن محکوم کردن اقدامات گروههای تروریستی و حامیان آنها بر حمایت خود از نظام، ارتش و ملت سوریه تاکید کردند.



آغاز عملیات گسترده ارتش سوریه در حومه لاذقیه / تروریستها درخواست کمک کردند



ارتش سوریه، عملیات نظامی خود را در حومه لاذقیه با پشتیبانی نیروها و تجهیزات نظامی برای پاکسازی کامل آن از وجود شبه نظامیان مسلح مورد حمایت محور ضد سوری آغاز کرده است.



این در حالی است که رسانه های وابسته به مخالفان سوری و برخی شبکه های ضد سوری درخواستهای کمک به شبه نظامیان مسلح را مطرح کرده اند.



یک منبع رسمی سوری اعلام کرد ارتش سوریه،عملیات پاکسازی همه جانبه ای را در حومه لاذقیه از ساعت 8 صبح با پشتیبانی نیروهایی از واحدهای دفاع ملی و نیروی هوایی آغاز کرده است، این عملیات از چهار محور برای پاکسازی منطقه و نابودی چهار مخفیگاه تروریستها در بیت فارس، بیت عون، خربه سولاس و الخضرا آغاز شده است.





این منبع تاکید کرد تا لحظه آماده شدن گزارش، عملیات ارتش شامل مناطقی از جمله الکبیر، السودا، عیوش، السرایا، التفاحیه، الشاکریه، بیت عوان، الشقراء، بیت خضور، جوره الماء و غمام است که ارتش سوریه طی روزهای گذشته حضور خود را در اطراف آنها تقویت کرده است که تنها چند کیلومتر از مرز با ترکیه فاصله دارند و ارتش سوریه پیشروی زیادی در این محور داشته است و روستاهای بیت عوان و التفاحیه هم شاهد درگیری با شبه نظامیان مسلح است.





همزمان نیروی هوایی سوریه با عملیات خود در مناطق غربی حومه ادلب از ورود افراد مسلح به حومه لاذقیه برای کمک به تروریستها وارد عمل شده است و مراکز تجمع شبه نظامیان مسلح در درکوش و برخی مناطق مجاور هدف قرار گرفته است که شماری از آنها کشته و زخمی شدند.





شرایط دشوار گروههای تروریستی





رسانه های وابسته به مخالفان مسلح، عملیات ارتش را محکم و شدید توصیف کرده و به دشواری عقب کشیدن اجساد شبه نظامیان مسلح و انتقال مجروحان به ترکیه اذعان کرده اند.



یک فعال به نام ابوالولید اعتراف کرده است ارتش سوریه با قدرت در محورهای درگیری در حال پیشروی است و وضعیت گروههای مسلح بسیار دشوار و پیچیده است و با وجود آماده باش گسترده مقامات ترکیه، انتقال اجساد شبه نظامیان مسلح به داخل ترکیه دشوار است.





هلاکت چند سرکرده تروریستها / ارتش سوریه به مرز ترکیه رسید



منابع نزدیک به ارتش سوریه از هلاکت یکی از سرکردگان گردانهای الترکمان و گردان نورالدین الزنکی وابسته به لواء احرار الساحل در جبل الترکمان و همچنیین یکی از سرکردگان جبهه تروریستی النصره ملقب به ابوتراب خبر داده اند.



به گزارش مهر، خبرنگار شبکه العربیه الاخباریه از ضربات سخت و محکم ارتش سوریه به گروههای مسلح در حومه لاذقیه خبر داده است.



یک منبع نظامی در استان لاذقیه اعلام کرد ارتش سوریه با همکاری نیروهای دفاع ملی به سرکوب بازمانده های باندهای تروریستی که به ایجاد رعب و وحشت در میان مردم روستاهای ناحیه ربیعه دست می زدند، پرداخته و به طور کامل بر چندین روستا مسلط شده اند و به نزدیکی مرزهای ترکیه رسیده اند.



به گفته فعالان مخالف، نیروهای ارتش سوریه به منطقه کسب، نزدیک ترین نقطه در مرز مشترک با ترکیه رسیده اند. به گفته این افراد، ارتش سوریه بر برخی مناطق جبل الترکمان مسلط شده است و درگیریهای شدیدی میان گردانهای شبه نظامیان ارتش آزاد و ارتش سوریه در محور روستای الخضراء رخ داده است.