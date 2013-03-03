به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر وجیه الله چشمه‌سری در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق افزود: انجام MRI به منظور اطلاع دقیق از وضعیت علی کریمی انجام شد. خوشبختانه نتیجه آن نشان داد که بخش آسیب دیده رباط جانبی ترمیم یافته که این به منزله بهبود پزشکی است.

وی همچنین تاکید کرد: شرایط بالینی علی کریمی هم خوب بوده که در ارتباط با وضعیت این بازیکن، گزارش کاملی را به کادر فنی ارائه کرده‌ایم.

علی کریمی امروز یکشنبه تمرینات خود را بصورت جداگانه و قبل از حضور اعضای تیم انجام داد اما به نظر می‌رسد وی مشکلی برای حضور در بازی با ذوب‌آهن ندارد، به همین دلیل قرار است به همراه تیم راهی اصفهان شود.