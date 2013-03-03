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۱۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۱۸

پزشک تیم پرسپولیس اعلام کرد:

آزمایش‌ها بهبودی کریمی را نشان داد/ حضور شماره 8 برابر ذوب‌آهن

آزمایش‌ها بهبودی کریمی را نشان داد/ حضور شماره 8 برابر ذوب‌آهن

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس گفت: آزمایش MRI زانوی علی کریمی نشان داد بخش آسیب دیده رباط صلیبی او ترمیم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر وجیه الله چشمه‌سری در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق افزود: انجام MRI به منظور اطلاع دقیق از وضعیت علی کریمی  انجام شد. خوشبختانه نتیجه آن نشان داد که بخش آسیب دیده رباط جانبی ترمیم یافته که این به منزله بهبود پزشکی است.

وی همچنین تاکید کرد: شرایط بالینی علی کریمی هم خوب بوده که در ارتباط با وضعیت این بازیکن، گزارش کاملی را به کادر فنی ارائه کرده‌ایم.

علی کریمی امروز یکشنبه تمرینات خود را بصورت جداگانه و قبل از حضور اعضای تیم انجام داد اما به نظر می‌رسد وی مشکلی برای حضور در بازی با ذوب‌آهن ندارد، به همین دلیل قرار است به همراه تیم راهی اصفهان شود.

کد مطلب 2010666

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