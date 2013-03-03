خسرو ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیروزی یک بر صفر تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان برابر داماش گیلان در هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در چند بازی لیگ، بعد از دقیقه 90 گل خوردیم و باختیم اما در این بازی خوشبختانه در ثانیه‌های پایانی به گل رسیدیم تا پیروزی ارزشمندی را بدست آوریم، هرچند می‌توانستیم خیلی زودتر هم به گل برسیم اما "فوفانو" در نیمه نخست یک موقعیت بسیار خوب را به راحتی از دست داد.

وی اضافه کرد: پیروزی در این هفته بسیار حساس و مهم بود و به نظرم این برد کلید آینده روشن و موفقیت آمیز تیم ذوب‌آهن خواهد بود. ذوب‌آهن در هفته‌های اخیر عملکرد خوبی داشت که خوشبختانه این بازی خوب با پیروزی هم همراه شد. البته داماش هم خیلی خوب بازی کرد اما در نهایت 3 امتیاز مهم این بازی به نام ذوب‌‌آهن ثبت شد.

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان همچنین افزود: قطعا این پیروزی تاثیر بسزایی در عملکرد تیم برای موفقیت در بازی با پرسپولیس در جام حذفی دارد. بازیکنان امروز از نظر روحی - روانی در شرایط بسیار خوبی قرار داشته و مصمم هستند با تمام توان برابر پرسپولیس به میدان رفته و با شکست دادن این تیم به مرحله بعدی جام حذفی صعود کنند.

"فرهاد کاظمی پس از پیروزی ذوب‌آهن برابر داماش اعلام کرده است تیمش به دنبال تثبیت جایگاه در لیگ برتر است و جام حذفی در اولویت بعدی قرار داد." وی در مورد این اظهار نظر سرمربی تیم فوتبال باشگاه ذوب‌آهن تصریح کرد: هدفگذاری باشگاه ذوب‌آهن کسب سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا از جام حذفی و رسیدن به جایگاه بهتر در جدول لیگ است و فکر می‌کنم منظور آقای کاظمی درست مطرح نشده است. باز هم تاکید می‌کنم رقابتهای جام حذفی برای باشگاه ذوب‌آهن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به خاطر اینکه برای قهرمانی در جام حذفی و رسیدن به لیگ قهرمانان آسیا، راه کوتاهتری را در پیش داریم.

ابراهیمی با اشاره به اینکه قطعا بازیکنان دو تیم با تمام توان در این مسابقه به میدان می‌روند، یادآور شد: قهرمانی در این جام هم برای ذوب‌آهن و هم برای پرسپولیس مهم است، بازیکنان هر دو تیم هم به خاطر نتایج خوب گذشته شرایط مطلوبی دارند و برای پیروزی به میدان می‌روند. تمام این مسائل باعث می‌شود شاهد بازی زیبایی از جانب دو تیم در مسابقه روز سه‌شنبه باشیم.

وی در خصوص مباحث مطرح شده در مورد حضور جاسوسان این تیم در تمرین پرسپولیس تاکید کرد: برای تیم و باشگاه ذوب‌اهن این حرف‌ها معنایی ندارد. اینکه ما بخواهیم از این راه‌ها به پیروزی برسیم، بحثی بچه‌گانه است و در قاموس باشگاه بزرگ و مطرحی مانند ذوب‌آهن چنین اقداماتی نمی‌گنجد.

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان در بخش دیگری از گفتگویش با خبرنگار مهر، خاطرنشان کرد: این دیدار برای هر دو تیم بسیار حساس است و هرچه یک مسابقه‌ مهمتر باشد، عوامل نظارتی فدراسیون باید دقت بیشتری در برگزاری آن به خرج داده تا خدایی نکرده حق هیچ تیمی ضایع نشود.

وی با ابراز امیدواری از این که دپارتمان داوری از داورانی برای بازی حساس ذوب‌آهن و پرسپولیس استفاده کند که کاملا به حساسیت این بازی اشراف داشته و خدایی نکرده شائبه‌ای در آن بوجود نیاید، ادامه داد: انتخاب بهترین داور برای این بازی که به نفع کسی سوت نزده و بهترین تصمیم را در لحظات حساس مسابقه بگیرد، بسیار مهم است. انتظارمان این است داور در زمین بازی واقعیت‌ها را اعلام کند و نه به سود ما و نه به سود حریف قضاوت کند.

ابراهیمی در بخش پایانی گفتگویش با خبرنگار مهر در مورد انتخاب دکتر سعدمحمدی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ذوب‌آهن گفت: حضور ایشان در این مدت تاثیر بسیار مثبتی در باشگاه و تیم فوتبال ذوب‌آهن داشته است. با توجه به اینکه دکتر سعدمحمدی مردی فوق‌العاده ورزشی هستند، بسیار مطمئنم که آینده باشگاه و تیم فوتبال ذوب‌آهن بسیار روشن خواهد بود. این مسئله به ما و اعضای تیم این دلگرمی را می‌دهد که با تمام توان برای موفقیت باشگاه و تیم قدم برداریم و بتوانیم به جایگاه واقعی خود دست یابیم.

دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس تهران در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام حذفی روز 15 اسفندماه سالجاری در ورزشگاه فولاشهر اصفهان برگزار خواهد شد.