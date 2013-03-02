به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، تمرینات سرخپوشان طی روزهای شنبه تا دوشنبه پشت درهای بسته برگزار میشود و کاروان تیم فوتبال پرسپولیس روز دوشنبه برای برگزاری دیدار مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاههای کشور عازم اصفهان میشود. پرسپولیس روز سه شنبه و در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی در ورزشگاه فولاد شهر به مصاف تیم ذوب آهن میرود.
با تصمیم کادر فنی پرسپولیس، تمرینات این تیم تا بازی با ذوب آهن (مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی) بدون حضور هواداران و خبرنگاران انجام خواهد شد.
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