به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، تمرینات سرخپوشان طی روزهای شنبه تا دوشنبه پشت درهای بسته برگزار می‌شود و کاروان تیم فوتبال پرسپولیس روز دوشنبه برای برگزاری دیدار مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاه‌های کشور عازم اصفهان می‌شود. پرسپولیس روز سه شنبه و در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی در ورزشگاه فولاد شهر به مصاف تیم ذوب آهن می‌رود.